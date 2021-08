Alexandru Cicâldău, lăudat de presa din Turcia după ce a debutat cu gol la Galatasaray: „Pare să aibă calitate!”

Galatasaray a început cu dreptul noul sezon din Casa Pariurilor Liga 1 și a câștigat în prima etapă în fața celor de la Giresunspor, scor 2-0, iar fostul jucător al Craiovei a fost unul dintre remarcați.

Alexandru Cicâldău a reușit să debuteze cu gol, după ce a marcat de la punctul cu var în minutul 45+2. Galata mai ratase un penalty cu doar cinci minute în urmă, prin Diagne.

Cicâldău a impresionat la debutul în tricoul Cim Bom

Mijlocașul ofensiv în vârstă de 24 de ani a avut o evoluție bună în prima etapă din Superliga Turciei și a fost înlocuit în minutul 83 al partidei. Deși poartă tricoul cu numărul 33, a fost folosit de antrenorul ca decar.

Românul a reușit să trimită echipa sa în avantaj la cabine în deplasarea de la Giresunspor și a confirmat așteptările cele din conducere, dar mai ales ale fanilor. Transferat în luna iulie de turci pentru 6,5 milioane de euro, jucătorul a semnat un contract pe cinci ani, până în vara lui 2026.

Fotbalistul are o clauză de reziliere fabuloasă, de 25 de milioane de euro, iar președintele Universității Craiova, Sorin Cărțu, pentru FANATIK că îi prevede un viitor strălucit: „Cicâldău a plecat la mai bine. Ne-a fost și nouă mai bine, când am acceptat suma de transfer. Cicâldău e fotbalist de calitate și trebuie să se impună, pentru că nu s-a dus acolo întâmplător. L-au recomandat niște calități și are obligația să și le scoată în evidență. El trebuie să vadă Galatasaray tot ca o trambulină, așa cum a fost când a plecat de la Viitorul și a venit la noi”.

Presa din Turcia a fost surprinsă de evoluția lui Cicâldău: „Nu a lăsat nicio bucată de teren neacoperită”

Alexandru Cicâldău a fost a avut urmărit cu atenție de presa turcă, care a fost surprinsă de risipa de efort a jucătorului: „A experimentat bucuria de a marca în primul meci în tricoul galben-roșu. Cicâldău și-a ajutat coechipierii în apărare și în atac. Nu a lăsat nicio bucată de teren neacoperită”, au scris turcii de la , în timp ce a tras concluziile: „Cicâldău pare să aibă calitate”.

⏱️ 45+2' ⚽ GOOOOLLL!!!! GOOOL!! GOOOL! CICAAAA!!!💪 (P) Cicaldau, Galatasaray formasıyla ilk maçında ilk golünü buluyor! 👏 Giresunspor 0-2 Galatasaray — Galatasaray SK (@GalatasaraySK)

Cicâldău se află pe lista stranierilor convocați de selecționerul Mirel Rădoi pentru meciurile naționalei din luna septembrie. Mijlocașul are 14 meciuri la echipa națională și a reușit să marcheze de două ori.

În repriza a doua a meciului lucrurile au degenerat iar doi coechipieri ai românului s-au luat pur și simplu la bătaie pe teren în timpul meciului. Cicâldău a sărit să îi despartă, însă arbitrul tot a arătat un cartonaș roșu.

Alexandru Cicâldău a fost comparat de Fatih Terim cu Nicolo Barella

Fatih Terim a declarat la conferința de presă de după meci că este fanul lui Nicolo Barella și a surprins când l-a comparat pe Cicâldău cu starul lui Inter Milano și al naționalei Italiei: „Da, îmi place foarte mult de Barella. Cred că Cicâldău seamănă cu el. Au abilități similare. Poate juca la fel ca el”.

Inițial, transferul lui Alexandru Cicâldău a fost extrem de criticat în presa din turcă, iar fostul antrenor de la FCSB, , nu s-a arătat deloc încântat de mutarea celor de la Galatasaray: „Îl știu pe Cicâldău de când era la echipa lui Gică Hagi. Foarte inteligent, foarte talentat, dar Turcia nu i se potrivește”.

Fostul colaborator al lui Dorinel Munteanu și Gheorghe Mulțescu a fost extrem de acid și a explicat că Galatasaray ar fi putut transfera cu banii dați pe Cicâldău alți trei-patru jucători: „Aici e un pressing ucigător, iar el nu prea are viteză și nu se va putea descurca când are mingea la picior. Sunt îngrijorat când cluburile din țara mea sunt păcălite de impresari. Eu îi compar cu Dracula. Sper că nu e valabil și la transferul lui Cicâldău, iar Galatasaray să investească bine banii.