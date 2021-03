Alexandru Cicâldău, luat la întrebări de fanii României: „N-am greșit. Sunt la Craiova și la națională!”

Mijlocașul Universității Craiova și al echipei naționale a României, Alexandru Cicâldău, a răspuns unui set de întrebări adresate de fanii tricolorilor. Fotbalistul oltenilor a dezvăluit că nu crede că a greșit în carieră.

De asemenea, Cicâldău susține că nimeni nu l-a împins către o carieră de fotbalist, ci doar plăcerea și dragostea pentru acest sport l-au determinat să înceapă să îl practice.

În viziunea mijlocașului Universității Craiova, fanii oltenilor creează cea mai frumoasă atmosferă, iar agresivitatea este metoda prin adversarii l-ar putea pune în dificultate.

Alexandru Cicâldău, luat la întrebări de fanii României: „Nu am făcut greșeli în carieră”

În vârstă de 23 de ani, Alexandru Cicâldău este unul dintre cei mai valoroși mijlocași din Liga 1 și a fost parte din lotul care ducea în 2019 naționala U21 până în semifinalele Campionatului European din Italia.

Deși se află încă la început de carieră, Cicâldău a fost întrebat de un fan al naționalei care consideră că este cea mai mare greșeală din viața sa de fotbalist. Mijlocașul a oferit un răspuns prin care a vrut să îi impresioneze pe suporteri.

„Nu am făcut greșeli mari în cariera mea de jucător. Sunt la naționala României, sunt la Craiova, asta demonstrează că nu am făcut greșeli”, a răspuns fostul fotbalist al celor de la Viitorul.

De ce s-a apucat de fotbal: „Doar din plăcere”

Mijlocașul Universității Craiova a vorbit și despre motivele pentru care a decis să se apuce de fotbal. El a mărturisit că familia doar l-a susținut, fără să îl împingă de la spate.

„Plăcerea m-a îndrumat către fotbal. Băteam mingea în curte de când eram mic, apoi am mers la un club și am continuat. Dar plăcerea m-a determinat să fac acest lucru.

Nimeni nu m-a îndrumat spre fotbal, eu le-am spus părinților și ei m-au susținut. Voi dedica familiei primul gol la națională.

Primul titlu la juniori cu Viitorul e cea mai frumoasă amintire din copilărie legată de fotbal, iar cea mai bună lecție învățată din fotbal este aceea de a fi altruist”, a mai spus Cicâldău.

Mijlocașul a dezvăluit și ce meci a generat cea mai frumoasă atmosferă de care a avut parte pe un stadion, ce slăbiciuni are, dar și ce mari jucători din istoria naționalei ar alege pentru a-i ajuta pe tricolori să se califice la Mondialul din 2022.

„Meciul cu cea mai frumoasă atmosferă în care am jucat este Universitatea Craiova – Dinamo, pe arena Ion Oblemenco. Dacă ar fi să aleg trei fotbaliști din istorie care să ne ajute să ne calificăm la Mondial, aceștia ar fi Hagi, Balaci și Gică Popescu.

Nu sunt vreun marcator foarte mare, dar nici nu am vreun portar despre care să pot spune că mi-a apărat foarte multe șuturi la un meci. Atunci se întâmplă să am câte o zi proastă, trag aer în piept și încerc să am o atitudine prin care să îmi ajut echipa cât mai mult posibil. Agresivitatea dusă la extrem mă pune în dificultate. Mă lovesc foarte des de asta”, a mai declarat mijlocașul.