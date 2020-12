Alexandru Cicâldău, nedumerit după victoria cu UTA Arad: ”Polițiștii și pompierii ne-au înjurat”

Mijlocașul echipei Universitatea Craiova, Alexandru Cicâldău, s-a arătat nedumerit după victoria din deplasare cu UTA Arad de prezența suporterilor la stadionul Francisc Neuman.

Oltenii s-au impus cu 2-1 la Arad după un meci în care i-a pierdut accidentați pe Mihai Bălașa și Ștefan Vlădoiu.

Partida s-a întrerupt în minutul 5, după ce vizibilitatea s-a redus drastic. Fanii arădeni au aprins torțe în apropierea stadionului, iar fumul a pătruns în incinta arenei și a afectat vizibilitatea fotbaliștilor. Meciul s-a reluat după două minute de pauză.

Nedumerirea lui Alexandru Cicâldău după meciul cu UTA Arad

Fericit pentru victoria Universității Craiova, Alexandru Cicâldău a fost nedumerit de faptul că fanii echipei UTA Arad au fost lăsați la stadion și a dezvăluit că el și colegii săi au fost înjurați de polițiști și pompieri.

”Am venit cu gândul de a lua cele trei puncte, asta era cel mai important. Nu cred că am făcut un joc foarte, foarte bun, am avut şi un teren foarte greu, dar ce e important e că am luat cele trei puncte. L-am văzut pe Ivan că mi-a aşezat mingea şi m-am dus să lovesc dintr-o parte că aşa mi-a venit în momentul ăla”, a spus mijlocașul Craiovei.

”Am avut un meci foarte greu şi cu o echipă foarte agresivă care s-a strâns foarte bine în jumătatea lor. Nu pot să înţeleg un singur lucru. Cum de aici au fost atâţia suporteri şi la noi nu vine nimeni?

La noi nu e voie, iar aici au fost atâţia suporteri? Au fost suporteri şi mai deranjant e că am auzit poliţişti şi pompieri din alte colţuri cum ne înjurau”, a declarat Cicâldău.

Mihai Bălașa a ieșit accidentat după ce s-a ciocnit de Marius Constantin la finalul primei reprize. Fundașul nu a putut continua și a fost schimbat cu Paul Papp. El este incert pentru derby-ul cu FCSB, din etapa a 14-a.

În urma victoriei de la Arad, Universitatea Craiova a revenit pe primul loc în clasamentul din Liga 1, depășind FCSB, care a fost învinsă în deplasare de CFR Cluj.

