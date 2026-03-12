ADVERTISEMENT

Alexandru Cicâldău, unul dintre cei mai importanți jucători ai Universității Craiova, a fost nu de mult timp în atenția celor de la FCSB pentru un eventual transfer. El a ajuns în cele din urmă la Universitatea Craiova, formație alături de care se luptă la titlu în acest sezon de SuperLigă. Într-o declarație recentă, Gigi Becali a recunoscut că a regretat că nu l-a adus la echipa sa, iar Cicâldău a comentat cu modestie asupra afirmațiilor patronului roș-albaștrilor.

Cum i-a răspuns Alex Cicâldău lui Gigi Becali

În cadrul emisiunii FANATIK SUPERLIGA, Gigi Becali a vorbit de curând despre oportunitatea pierdută de a-l aduce la FCSB pe Tudor Băluță, atunci când acesta evolua la Viitorul Constanța, și despre faptul că : „Regret că nu l-am luat pe Băluță, când era la Viitorul. A vorbit Meme cu cineva de acolo și nu i-a dat niște calificative bune. Am regretat că nu l-am luat și pe Cicâldău, înainte să îl ia Craiova prima dată“, a spus Becali.

Acum, la scurt timp distanță, Cicâldău a răspuns acestor declarații și a mărturisit că apreciază cuvintele patronului FCSB, dar că atenția sa este concentrată asupra prezentului: „Mă bucur că domnul Becali a spus acest lucru, înseamnă că mă consideră un jucător valoros. Totuși, treaba mea este alta, sunt la Craiova, nimic altceva nu contează“, a afirmat mijlocașul oltenilor.

Coelho cere concentrare maximă înainte de Universitatea Craiova – FC Argeș

Filipe Coelho a subliniat că echipa sa se pregătește pentru un meci dificil împotriva unui adversar bine organizat, dar are încredere că jucătorii săi pot obține încă trei puncte. și controlul jocului, nu poziția din clasament.

„Jucăm împotriva unei echipe bune, care poate evolua în diferite sisteme. Au jucători buni, cu experiență, dar focusul trebuie să fie de partea noastră. Vom încerca să adăugăm alte trei puncte în clasament. Meciul precedent nu contează în acest moment. Sunt agresivi în zona defensivă, cu o bună organizare. Am lucrat în zilele trecute și vom vedea dacă suntem pregătiți de această confruntare. Am încredere în jucătorii mei și sunt sigur că vom da totul.

Ei au jucători care pot fi decisivi. Avem 27-28 jucători care pot juca. Aș vrea să am toți jucătorii la dispoziție ca să joace, dar nu este o scuză. Este una dintre posibilități ca Luca Băsceanu să joace, dar avem și alte variante. Statistica este importantă, dar nu contează chiar atât de mult pentru mine. Circulația balonului contează pe parcursul unui meci. Nu ne uităm pe clasament, ci pe următorul adversar.

Sunt oameni care plătesc salarii ca să se gândească ce este mai bine pentru echipă. Noi, ca echipă, respectăm acest lucru. Sunt aici să pregătesc antrenamentele. Accept regulile. Opinia mea nu este importantă, așa că focusul este doar pe echipă, să ne îmbunătățim jocul, să obținem toate punctele pentru suporteri, pentru oraș. Vom vedea dacă se va schimba mentalitatea celorlalte echipe în play-off. Depinde de mai multe aspecte, dacă joacă acasă, în deplasare. Pentru noi contează să ne controlăm jocul nostru, să fim echilibrați și, în același timp, suporterii să ne ajute în momentele dificile, pentru că acești jucători dau totul și nu există alți jucători care să dea mai mult decât ei“, a mai spus Coelho.

Universitatea Craiova va avea mai multe absențe importante în prima rundă din play-off

Confruntarea din Giulești, cu Rapid, din ultima etapă a sezonului regular, a fost una plină de dueluri tari, fizică, iar oltenii nu s-au ferit să bage piciorul tare la minge. Totuși, arbitrul partidei, Horațiu Feșnic, nu a trecut cu vederea momentele în care a fost depășită limita impusă de regulament și a luat sancțiunile necesare.

Astfel, Universitatea Craiova va avea mai multe absențe de la următorul meci, primul din play-off, care va fi contra celor de la FC Argeș sau CFR Cluj (în cazul în care ardelenii pierd meciul pe care îl au de disputat pe teren propriu cu Dinamo).

Anzor Mekvabishvili, David Matei și Tudor Băluță urmează să fie suspendați pentru cumul de cartonașe după ce au fost avertizați la meciul dintre Rapid și Universitatea Craiova.