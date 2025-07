Alexandru Cicâldău, sumă uriaşă încasată de la Galatasaray să rămână liber: “I-au dat atât să nu ceară toţi banii pe contract”

Alexandru Cicâldău a revenit vara trecută în Superliga României, după experiența din Turcia. Mijlocașul Universității Craiova a pus mâna pe o sumă uriașă de bani, așa cum anunță impresarul său, Giovanni Becali.

ADVERTISEMENT

Alexandru Cicâldău a revenit în Bănie. Pe ce sumă de bani a pus mâna de la Galatasaray

Mijlocașul central a ajuns în Turcia, la Galatasaray, și a avut parte de un prim sezon foarte bun, însă nu a mai reușit să se impună și a fost împrumutat pe rând la Kalba FC și Konyaspor. Deși mai avea un an de contract,

Turcii au fost nevoiți să îi plătească o sumă uriașă de bani fotbalistului pentru a-i putea rezilia contractul. Situația nu a fost una deloc simplă, însă, până la urmă, Cicâldău și-a recuperat banii. Este vorba despre nu mai puțin de 500.000 de euro.

ADVERTISEMENT

„A avut patru ani buni, cu bani mulți”

a oferit și câteva explicații în podcastul „Don Giovanni”. Impresarul fotbalistului a dat de înțeles că Alexandru Cicâldău a ieșit foarte bine din această „afacere”, întrucât, pe lângă cei 500.000 de euro veniți de la turci, el primește bani și de la Mihai Rotaru, patronul Universității Craiova.

„Am rezolvat și problema lui Cicâldău, care a rămas la Craiova. El mai avea un an de contract, dar Galatasaray i-a dat 500.000 de euro ca să închidă și să nu ceară toți banii. El și-a aranjat contractul și cu domnul Rotaru.

ADVERTISEMENT

Sunt multe combinații. Vara următoare el poate să se înțeleagă să rămână la Craiova sau poate pleca, dacă are ofertă. A avut patru ani buni, cu bani mulți. Are 28 de ani. Mai are cinci-șase ani de jucat la nivel înalt”, a explicat Giovanni Becali.

ADVERTISEMENT

Alexandru Cicâldău are o cotă de piață de două milioane de euro. Mijlocașul are 38 de selecții la naționala de seniori a României, pentru care a debutat în anul 2018, într-un amical jucat în deplasare cu Israel. Atunci, selecționer era Cosmin Contra.