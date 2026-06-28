Sport

Românul care are China la picioare! Gol de 3 puncte în ultima etapă. Video

O nouă prestație de excepție din partea lui Alexandru Cîmpanu! Vezi pe site-ul FANATIK golul marcat de fotbalistul român, care a adus victoria echipei sale în campionatul din China.
Dragos Petrescu
28.06.2026 | 06:45
Romanul care are China la picioare Gol de 3 puncte in ultima etapa Video
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Alexandru Cîmpanu a marcat golul decisiv în victoria echipei sale, Chongqing Tonglianglong, împotriva celor de la Tianjin Jinmen Tiger (1-0, etapa #16 din prima liga chineză) // FOTO: colaj FANATIK
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Alexandru Cîmpanu, fotbalistul român în vârstă de 25 de ani împrumutat de FC Botoșani în China, a marcat unicul gol al victoriei lui Chongqing Tonglianglong în disputa cu cei de la Tianjin Jinmen Tiger, scor 1-0, într-un duel din cadrul rundei cu numărul #16 din prima ligă chineză. Astfel, fostul internațional de tineret își continuă forma excelentă din actuala stagiune, acesta ajungând la 9 contribuții decisive pentru formația de pe Longxing Football Stadium.

Alexandru Cîmpanu, gol decisiv în victoria echipei sale!

Fostul atacant al celor de la FC Botoșani a fost titular în partida de sâmbătă după-amiază, care le-a adus față în față pe Chongqing Tonglianglong și Tianjin Jinmen Tiger, iar în actul secund al întâlnirii, acesta a izbutit să marcheze golul care i-a oferit cele trei puncte echipei pregătite de Liu Jianye. Imediat după startul actului secund, mai exact în minutul 49, Cîmpanu a trimis un șut puternic, la firul ierbii, de la marginea careului, nelăsându-l nicio șansă pe goalkeeper-ul advers, iar imediat după ce a marcat, acesta s-a dus și a sărbătorit în fața peluzei alături de suporterii celor de la Changqing. Vezi golul AICI.

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Un sfert de oră mai târziu, Cîmpanu a părăsit terenul, însă tabela nu a mai cunoscut alte modificări până la fluierul de final al arbitrului. În urma acestui rezultat, cei de la Chongqing Tonglianglong și-au consolidat poziția a 2-a în clasamentul din China, cu 27 de puncte obținute în primele 16 etape. Totuși, echipa românului se află în prezent la nu mai puțin de 13 lungimi distanță de liderul Chengdu Rongcheng. Pentru atacantul român, golul izbutit în meciul cu Tianjin Jinmen Tiger a consemnat cea de-a patra 5-a reușită stagională. De asemenea, pe lângă aceste 5 reușite, acesta a mai bifat și 4 „assist”-uri.

Alexandru Cîmpanu, împrumutat de FC Botoșani în China la începutul lui 2026

Fostul internațional de tineret a ajuns în această iarnă la Chongqing Tonglianglong, sub formă de împrumut de la FC Botoșani, clubul din SuperLiga încasând 50.000 de euro în schimbul său. Totuși, botoșenenii poate primi până la 250.000 de euro în această vară, asta în cazul în care chinezii vor decide să activeze clauza de cumpărare.

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În afară de Chongqing Tonglianglong și FC Botoșani, în CV-ul lui Cîmpanu se mai regăsesc echipe precum Universitatea Craiova, Universitatea Cluj și UTA Arad. Debutul în fotbalul profesionist s-a produs însă în tricoul celor de la CSM Alexandria, în anul 2018, asta după ce perioada junioratului a petrecut-o la Concordia Chiajna și la FC Memmingen, în Germania. În prezent, cota sa de piață este de 1 milion de euro, potrivit site-ului de specialite Transfermarkt.

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Dragos Petrescu
Dragos Petrescu este licențiat în Cibernetică, Statistică și Informatică Economică la ASE și are un Master în Automatică ș i Calculatoare - Politehnica București. E pasionat de fotbal încă de la vârsta de 6 ani, odată cu Campionatul Mondial din Germania (2006)
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