Alexandru Cîmpanu, reușită superbă în China! Gol de 3 puncte în meciul contra fostului jucător de la FCSB. Video

Împrumutul în China se dovedește a fi o alegere inspirată pentru Alexandru Cîmpanu (25 de ani). Fotbalistul deținut de FC Botoșani a marcat din nou pentru Chongqing Tonglianglong, de această dată în duelul disputat pe terenul celor de la Qingdao Hainiu (1-0). Reușita sa a fost una de 3 puncte, iar Chongqing a urcat pe locul 2 în prima divizie din China.

Introdus la pauză de antrenoul Liu Jianye, Alexandru Cîmpanu a deschis scorul în minutul 63 al partidei cu Qingdao Hainiu. Fotbalistul de bandă a primit balonul la marginea careului, s-a întors și l-a învins pe portarul advers cu un șut excelent la colțul lung. Avea să rămână singura reușită a întâlnirii, iar Chongqing Tonglianglong a ajuns la 24 de puncte și a urcat pe locul 2 în clasament, cu mențiunea că distanța până la liderul Chengdu Roncgheng este una uriașă, 10 puncte.

Alexandru Cîmpanu s-a reîntâlnit pe gazon cu fostul său adversar din Superliga României, Malcom Edjouma, care a semnat cu Qingdao Hainiu la începutul acestui an, după despărțirea de FCSB. Pe teren s-a aflat și un alt fotbalist trecut pe la FC Botoșani, fundașul Michael Ngadeu, care a fost integralist pentru Chongqing Tonglianglong.

Reușita din meciul cu Qingdao Hainiu a fost cea de-a patra pentru Alexandru Cîmpanu în cele 12 meciuri jucate după transferul în China. , încheiat la egalitate, 2-2. Acesta a oferit și două pase decisive în Asia, bilanțul său fiind de o contribuție decisivă la fiecare două meciuri.

Cîmpanu aparține în continuare de FC Botoșani, fiind împrumutat în China până la finalul anului. „Este împrumut cu o clauză după un an de zile. Cea mai importantă temă e salariul lui. E foarte, foarte bun, zeci de mii de euro, peste ce ar lua la FCSB, de exemplu”, declara Valeriu Iftime, în luna februarie, în exclusivitate pentru FANATIK. .

