Alexandru Cîmpanu, reușită superbă în China! Gol de 3 puncte în meciul contra fostului jucător de la FCSB. Video

Împrumutul în China se dovedește a fi o alegere inspirată pentru Alexandru Cîmpanu (25 de ani). Fotbalistul deținut de FC Botoșani a marcat din nou pentru Chongqing Tonglianglong, de această dată în duelul disputat pe terenul celor de la Qingdao Hainiu (1-0). Reușita sa a fost una de 3 puncte, iar Chongqing a urcat pe locul 2 în prima divizie din China.
Introdus la pauză de antrenoul Liu Jianye, Alexandru Cîmpanu a deschis scorul în minutul 63 al partidei cu Qingdao Hainiu. Fotbalistul de bandă a primit balonul la marginea careului, s-a întors și l-a învins pe portarul advers cu un șut excelent la colțul lung. Avea să rămână singura reușită a întâlnirii, iar Chongqing Tonglianglong a ajuns la 24 de puncte și a urcat pe locul 2 în clasament, cu mențiunea că distanța până la liderul Chengdu Roncgheng este una uriașă, 10 puncte.
Alexandru Cîmpanu s-a reîntâlnit pe gazon cu fostul său adversar din Superliga României, Malcom Edjouma, care a semnat cu Qingdao Hainiu la începutul acestui an, după despărțirea de FCSB. Pe teren s-a aflat și un alt fotbalist trecut pe la FC Botoșani, fundașul Michael Ngadeu, care a fost integralist pentru Chongqing Tonglianglong.
Reușita din meciul cu Qingdao Hainiu a fost cea de-a patra pentru Alexandru Cîmpanu în cele 12 meciuri jucate după transferul în China. Precedentul meci în care acesta a reușit să marcheze a fost cel cu Shanghai Shenhua de pe 9 mai, încheiat la egalitate, 2-2. Acesta a oferit și două pase decisive în Asia, bilanțul său fiind de o contribuție decisivă la fiecare două meciuri.
Cîmpanu aparține în continuare de FC Botoșani, fiind împrumutat în China până la finalul anului. „Este împrumut cu o clauză după un an de zile. Cea mai importantă temă e salariul lui. E foarte, foarte bun, zeci de mii de euro, peste ce ar lua la FCSB, de exemplu”, declara Valeriu Iftime, în luna februarie, în exclusivitate pentru FANATIK. Patronul celor de la FC Botoșani a dezvăluit la acel moment și ce sumă ar putea încasa gruparea din Superliga în schimbul fotbalistului.