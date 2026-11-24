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Alexandru Cîmpanu (26 de ani) a încheiat primul său sezon în China și s-a întors în România pentru o vacanță binemeritată. Fostul fotbalist al Universității Craiova și al Botoșaniului a vorbit, într-un interviu acordat în exclusivitate pentru FANATIK, despre experiența care i-a schimbat perspectiva asupra fotbalului, despre viața alături de familie la mii de kilometri de casă, dar și despre legătura specială pe care o păstrează cu foștii colegi. Nu a uitat nici de SuperLiga, pe care continuă să o urmărească din Asia, și are o favorită clară în lupta pentru titlu. Cîmpanu a discutat deschis și despre viitorul său, despre o posibilă revenire la Universitatea Craiova, despre întâlnirile cu fotbaliștii români din China și despre visul de a ajunge la echipa națională.

Alexandru Cîmpanu, sezon de succes în China! Interviu exclusiv pentru FANATIK după aventura de la Chongqing

Plecat în februarie 2026 de la FC Botoșani, sub formă de împrumut, la Chongqing Tonglianglong, formație din prima ligă chineză, Alexandru Cîmpanu a avut parte de o experiență pe care o consideră una dintre cele mai importante ale carierei sale. A încheiat campionatul cu 7 goluri și 7 pase decisive în 28 de apariții, devenind cel mai bun pasator al echipei și al doilea cel mai bun marcator. Dincolo de cifre, fotbalistul a descoperit un mediu care l-a impresionat prin condițiile oferite, profesionalism și relația dintre club, jucători și suporteri.

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În dialogul cu FANATIK, Cîmpanu a povestit inclusiv cum a fost nevoit să se adapteze unor reguli diferite de cele din Europa, cum a suportat temperaturile extreme din Chongqing și cât de mult a contat sosirea familiei sale în China.

Alexandru Cîmpanu, dezvăluiri exclusive după primul sezon în China: „M-au tratat cum n-am fost tratat niciodată în România!”

Salut, Alex. Ce faci, ești deja acasă, în România?

– Salutări. Da, am ajuns deja în țară și acum urmează să am o perioadă de odihnă după un sezon plin.

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Alex, ai încheiat primul tău sezon în China. Dacă te-ai întoarce cu un an în urmă, ai mai lua aceeași decizie?

– Da, 100%. A fost un an foarte bun pentru mine, un pas înainte. Dacă ar fi să mai aleg încă o dată, 100% aș alege, din nou, China.

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Ce ai găsit acolo, în China, și nu te așteptai să găsești când ai plecat din România?

– Ca să fiu sincer, condițiile m-au luat total prin surprindere. Nu mă așteptam să fie atât de avansat fotbalul de acolo. Oamenii, care sunt extraordinari, suporterii, totul m-a uimit. Într-un sezon au mai fost și momente mai complicate, e normal, dar suporterii și oamenii din club au fost lângă mine, m-au susținut și m-au tratat așa cum n-am fost tratat niciodată în România. M-am simțit special și pot spune că m-am acomodat ușor. Când te simți special și important, iar toată lumea are încredere în tine, îți dai seama că ai o altă încredere.

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În plus de asta, oamenii fiind foarte corecți cu mine, m-au și educat într-un anumit sens, la modul că a trebuit să fiu în linie dreaptă după regulile lor. La început am avut eu tendința să mă duc în stânga-dreapta, dar m-au tras de mânecă – Alo, stai așa, că nu e așa. Avem și noi niște reguli aici. La noi trebuie să faci cum zicem noi, că ești aici. În Europa poți face ce vrei, dar aici sunt alte reguli -. M-am acomodat foarte bine, m-am înțeles bine cu toată lumea.

Alexandru Cîmpanu vrea să continue în China, dar viitorul său este incert

Vrei să rămâi în continuare în China? Există discuții pentru un transfer definitiv sau iei în calcul și alte oferte?

– Să vedem ce se întâmplă, dacă rămân sau dacă plec la altă echipă. Deocamdată nu se știe nimic, pentru că așteptăm să vedem ce zic cei de la Chongqing. Nu se știe, încă, 100%, dacă rămân. Din ce am înțeles, la anul bugetul echipei va fi la fel ca cel de anul acesta și nu știm ce planuri au oficialii. Eu aș vrea să rămân aici, să mai continui aici 1-2 sezoane, pentru că e un club mare, frumos, cu suporteri tari. Copiii cunosc deja cam totul pe aici, dar nu zic nu unei noi provocări. Chinezii, normal, se reunesc pe 23 decembrie, la ei Anul Nou se sărbătorește în primele luni ale anului, iar noi, străinii, să venim în ianuarie. Vom avea, deci, cam două luni de pauză. Deocamdată aștept, nu am primit niciun răspuns, nu mă grăbesc. Aștept să se gândească și ei cum trebuie. Eu sunt jucătorul celor de la Botoșani, în caz că nu se clarifică nimic o să trebuiască să mă prezint înapoi la Botoșani, să mă pregătesc cu ei, iar apoi om vedea ce se întâmplă.

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Dar tu, cât de bine cunoști orașul Chongqing? Este unul dintre cele mai mari din China…

– La început am avut un translator, care ulterior și-a dat demisia, a stat o lună la noi. Acest translator mi-a arătat cam totul prin oraș, iar după ce și-a dat demisia am continuat să țin legătura cu el. Am avut o relație mai specială cu acest translator, cu Yugo, a fost mult timp prin Londra și ne-am înțeles bine, având în vedere că știa și cum stă treaba prin Europa. El m-a ajutat și când mi-a venit familia aici. Nu avea nicio obligație să mă ajute pe mine cu comenzi, cu mâncare sau ce mai aveam eu, dar a rămas alături. M-a ajutat, efectiv, tot anul și chiar și acum, când am ajuns acasă, am vorbit cu el. Ei, ca oameni, sunt săritori, vor să te facă să te simți bine.

Viața lui Alexandru Cîmpanu în China: temperaturi de 44 de grade, familia alături și condiții impresionante

Cum arată o zi obișnuită din viața ta în China, dincolo de antrenamente și meciuri?

– Acolo toate antrenamentele se fac după-masa, nu le place să facă antrenamente dimineața. Mă trezeam de dimineață, îmi comandam cafea, luam micul-dejun cu familia, iar apoi prin casă, cu copiii, până la antrenament. Mă mai jucam cu ei, ba pe PS și antrenament. Nu aveam cum să ies afară, mai ales vara, pentru că erau călduri infernale, de 10 ori mai rău ca-n România. În orașul în care am fost eu era cea mai călduroasă zonă din China, ajungeau să fie și 44 de grade pe timpul zilei. Nu aveai ce face, decât să stai și să te odihnești, ca să fii ok la antrenament, seara. Baza este foarte mare aici. Acum, când am plecat eu de acolo, au dat drumul la o sală specială pentru jucători, pentru că cea din bază li se părea prea mică. Și au făcut alta mare cu bazine, billiard și multe altele, pe care au terminat-o, incredibil, în 5 luni de zile. Mergeam acolo, făceam prevenție, ne mai jucam tenis de picior. Ședințe aveam aproape zilnice, cu video-analize etc, antrenament și masă, tot ce trebuie, iar la final mergeam acasă. În primele 6 luni eu am stat la bază, până mi-a venit familia. Nu avea rost să-mi iau apartament fără ei, așa că am stat la bază.

Te-ai obișnuit cu mâncarea, limba, oamenii?

– Cu limba e foarte greu, pentru că majoritatea vorbesc doar chineză și e o limbă extrem de grea, dar aveam translatorul și era ok. Când mă duceam pe undeva, foloseam google translate. Cu mâncarea mi-a fost greu la început, până am învățat să folosesc toate aplicațiile lor. Când mi-a venit familia, am căutat produse ca-n Europa și am găsit magazine mai europene, să mai luăm o brânză și lucruri de la noi. Voiam să mai gătim și românește, o ciorbă, cum suntem noi învățați, că parcă-mi lipsea. La început am mâncat foarte mult orez, iar mâncarea lor e foarte iute. Ei și mănâncă mult, în special dimineața, sunt foarte diferiți de noi.

Cum te înțelegi cu colegii chinezi, cum comunicați în vestiar?

– M-am înțeles bine cu toți, sunt o fire care se adaptează foarte repede la orice tip de om și nu am avut probleme de integrare. Și cu cei care nu vorbeau engleză tot am reușit să discut. Facem caterincă, glume. Ca echipă nou-promovată, să termini turul pe locul doi, având în lot doar copii de 17-18 ani, e foarte greu. Am avut o relație specială cu toți, fiind și un jucător important pentru ei. Nu am avut niciun fel de problemă cu nimeni.

Alexandru Cîmpanu e convins: fotbalul din China e peste cel din România!

După un an petrecut acolo, unde ai plasa nivelul campionatului chinez față de SuperLiga?

– E foarte diferit fotbalul de aici, se joacă mult pe tranziții, ceea ce pe mine mă avantajează. Se joacă deschis, iar oricine poate bate pe oricine. Probabil că nouă ne-a lipsit experiența și constanța în joc. Dacă aveam aceeași constanță și în retur am fi putut lua noi campionatul, fiindcă și Chengdu a mers foarte prost tot returul și a venit Dalian din spate și a câștigat titlul. În România e fotbalul mult mai închis, mai agresiv, iar . Având în vedere că plătesc și foarte bine, îți dai seama că aduc și străini de calitate și e un fotbal care-mi place, cu spații multe. Se aleargă mult, deci trebuie să ai condiție fizică excelentă, altfel nu poți face față. Vara, când sunt căldurile ălea…aici nu se joacă ca la noi, la 21.30, cel mai târziu meci e la 19.35, deci căldura nu se duce și se resimte total.

Din România, campionatul Chinei este privit uneori ca o destinație în care fotbaliștii merg în primul rând pentru bani. După un sezon acolo, cât de corectă ți se pare această percepție?

– Nu sunt de acord deloc. Eu voiam să fac pasul în străinătate de când eram la Craiova. Am avut câteva oferte, dar n-am putut să plec atunci. Eu am vrut să ies din țară, să joc în exterior, iar când am primit oportunitatea asta…îți dai seama că te gândești la familie, la situația financiară, pentru că e un lucru normal, firesc. Dacă-mi venea ofertă și din Polonia, spre exemplu sau Cehia, eu voiam să plec, să fac pasul afară. Mi-a venit varianta asta cu China, n-am zis nu și mă bucur de decizie. Îmi place foarte mult și sper să rămân acolo pentru următorii ani.

Alexandru Cîmpanu, declarație de dragoste pentru Universitatea Craiova: „M-am simțit ca acasă. Categoric m-aș întoarce”

Mai urmărești fotbalul românesc din China?

– Normal, mă uit cam la toate meciurile. E nasol că suntem cu 5-6 ore înainte, dar mai vedeam meciuri și la 1-2 noapte, dacă se juca Craiova – FCSB, Botoșani și așa mai departe. Am urmărit în permanență meciurile Craiovei și ale Botoșaniului. Îmi și apar pe rețelele de socializare rezumatele, poveștile și nu aveam cum să nu urmăresc.

Ai mai păstrat legătura cu cineva de la Craiova sau Botoșani? Colegi, prieteni…

– Da, încă vorbesc cu mai mulți, cu Popescu, Screciu de la Craiova, Vlădoiu, care e în Ungaria acum. De la Botoșani cu Miron, Bodișteanu puțin și tot așa, mai vorbim.

Cum ți se pare Universitatea Craiova în acest sezon și pe cine vezi principala favorită la titlu?

– Craiova e favorită la titlu 100%. Mi se par cei mai puternici, s-a creat un nucleu greu de învins. Au început mai prost pentru că sunt pe trei fronturi, dar au echipă puternică și sunt principalii favoriți. Într-adevăr și Dinamo joacă un fotbal frumos, cu dinamică, posesie, dar tot Craiova rămâne favorită. M-aș bucura și Botoșani să prindă play-off-ul.

Te-ai mai întoarce vreodată la Universitatea Craiova, pe viitor?

– Da, categoric. Am fost cinci ani acolo, m-am simțit ca acasă. A fost cel mai bine pentru mine și . E departe acum, totuși, să vorbim de asta, dar cu siguranță m-aș întoarce, dar nu în următorii ani. Vreau să stau pe afară.

Alexandru Cîmpanu, impresionat de Nicolae Stanciu

În China sunt și alți români importanți, precum Alexandru Mitriță, Nicolae Stanciu, Ioniță. Cât de des vorbiți sau vă întâlniți?

– Cel mai mult cu cine am ținut legătura a fost Ioniță. El e și de aici, din Militari, din cartier de la mine și am ținut legătura. Am vorbit cu Mitriță când ne-am întâlnit la meci. Pe Stanciu nu apucasem să-l cunosc înainte de venirea în China, dar are un caracter foarte frumos. Am făcut schimb de tricou atât cu el, cât și cu Mitriță. Cu Mitriță am și jucat la Craiova, ne știam, iar Nicu e un caracter deosebit, un băiat de nota 10. Am stat și am vorbit cu el după meci cam 45 de minute și m-am bucurat că l-am cunoscut. Nu a avut în nicio secundă vreun moment de superioritate față de mine și mi-a plăcut enorm. Îl felicit pentru campionat. Am vorbit și cu Burcă, dar cu Ioniță mai des.

Alexandru Cîmpanu visează la naționala lui Gică Hagi: „Mă gândesc să fac și eu pasul acolo”

Cum vezi naționala României de când a venit Gică Hagi selecționer?

– Nu știu dacă e ok să-mi dau cu părerea. Cred că domnul Hagi are destulă experiență să gestioneze situația. Într-adevăr, am început cam prost mandatul cu dânsul, doar că, probabil, are nevoie de timp pentru a implementa ce vrea el. Am bătut Polonia acum, poate e un nou început. Îmi doresc ca echipa națională să fie cel puțin la fel cum a fost cu Edi Iordănescu. Stăteam în fața televizorului și ți se făcea piele de găină când vedeai cum jucăm și toată emulația din jurul naționalei. E un sentiment mișto și mă gândesc să fac și eu pasul acolo, dar trebuie să muncesc în continuare.

Ai terminat sezonul în China cu 7 goluri și 7 pase decisive. Te-ai gândit că evoluțiile tale te-ar putea aduce în atenția lui Gică Hagi?

– Cred că da, că aș putea. Ca orice jucător român, visez și eu și mi-aș dori să fiu acolo. Depinde doar de mine să am realizări mai multe decât sezonul acesta și poate voi atrage atenția și voi fi convocat la timpul meu.