Alexandru Ciucu, dezvăluiri neașteptate despre divorțul de Alina Sorescu: ”A fost traumatizant”

Alexandru Ciucu a făcut dezvăluiri neașteptate despre divorțul de Alina Sorescu. Prin ce a trecut designerul

s-au despărțit de mai bine de doi ani și jumătate. Au împreună două fetițe, Raisa și Carolina, iar designerul petrece alături de ele doar două weekend-uri pe lună, motiv pentru care a solicitat schimbarea programului.

Creatorul de modă a recunoscut că perioada divorțului nu a fost deloc una ușoară pentru el. De altfel, atunci când el și fosta soție s-au separat, Alexandru Ciucu a slăbit destul de mult.

În primele luni de la despărțire, acesta abia a putut mânca, după cum a recunoscut în cadrul unui interviu. Lucrurile s-au așezat în timp, dar procesul de divorț încă nu s-a finalizat.

“Acum doi ani am slăbit foarte mult, pentru că m-a marcat perioada aia. Am avut cred că două luni în care nu am pus aproape nimic în gură.

A fost foarte traumatizant. Acum am slăbit pentru că începusem să iau proporții și nu îmi mai veneau costumele”, a declarat Alexandru Ciucu pentru .

Designerul a fost plecat în vacanță împreună cu fiicele sale și au creat amintiri de neuitat împreună. Cei trei au mers în Italia, acolo unde au vizitat unele dintre cele mai interesante obiective turistice.

În legătură cu , mai urmează un termen, însă fostul soț al Alinei Sorescu nu a vrut să ofere prea multe detalii în legătură cu acest subiect.

“Nu, mai urmează un termen. Momentan nu vreau să mai vorbesc despre asta. Am văzut că lucrurile se inflamează ușor, mai bine vorbim după aceea”, a spus Alexandru Ciucu.

Cum se simt fiicele lui Alexandru Ciucu după divorțul părinților

De asemenea, creatorul de modă a mai spus că perioada divorțului este una grea mai ales pentru fetițe, mai ales că cele două resimt tensiunile dintre părinți.

“Este destul de neplăcut, cu siguranță, pentru copii. Chiar dacă nu înțeleg exact ce se întâmplă, conștientizează tensiunile care există și nu e un moment plăcut pentru nimeni, dar mai ales pentru copii”, a spus acesta.

Alexandru Ciucu merge la înot cu Raisa și Carolina și obișnuiește să le gătească celor două diverse preparate. Pentru moment, designerul nu și-a făcut niciun plan de sărbători cu cele două, deoarece nu se știe ce se va întâmpla la următorul termen de divorț.

“Deocamdată nu avem niciun plan, nici de Crăciun, dar nici de Revelion, pentru că nu știm ce se întâmplă la următorul termen din divorț, dacă se schimbă programul sau nu. Sperăm să fie ultimul, să se încheie toată situația asta, toxică i-aș zice”, a adăugat fostul partener al Alinei Sorescu.