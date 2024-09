Alexandru Ciucu nu s-a vindecat după despărțirea de Alina Sorescu: “Nu am inițiat eu divorțul”. Designerul încă speră la o înțelegere în privința copiilor

Fetițele lui Alexandru Ciucu au anumite activități pe care le fac cu tatăl lor atunci când sunt împreună. Designerul și Alina Sorescu s-au despărțit de 3 ani, după 12 ani de căsnicie, însă încă nu s-a pronunțat divorțul. Asta pentru că cei doi nu se înțeleg în privința programului celor două fete, Carolina și Raisa.

Ce spune Alexandru Ciucu despre fetițele lui?

Mai exact, cântăreața își dorește ca cele două fete să locuiască cu ea, în principal. Iar Alexandru Ciucu e de părere că fetițele ar trebui să petreacă timp egal cu ambii părinți. Acesta este motivul pentru care divorțul nu s-a pronunțat, pentru că cei doi nu au ajuns la un numitor comun în ceea ce le privește pe fete.

ADVERTISEMENT

Atunci când sunt cu el, Carolina și Raisa au anumite activități pe care le adoră, după cum ne-a dezvăluit designerul, recent, la Viva! Influencers Party 2024.

“Le place să le citesc, de exemplu, seara, din Biblie. Da, sunt impresionate, probabil fac religie la școală, au aflat de Iisus, au aflat de Noul Testament și de Vechiul Testament. Știu și despre cele 10 porunci Moise, Fuga evreilor din Egipt, și așa mai departe. Și îmi pun întrebări, mai ales în perioada Paștelui și a Crăciunului.

ADVERTISEMENT

Dar de câte ori sunt la mine, seara le citesc povești din Biblie, le găsesc pe internet. Și acum, mai nou, am început să le citesc direct din Biblie”, a povestit Alexandru Ciucu pentru FANATIK.

Alexandru Ciucu, vacanță cu fetițele, în Italia și Grecia

Cele două fetițe au avut și vacanțe în străinătate cu tatăl lor, la mare, așa cum și-au dorit, în această vară. Alexandru Ciucu ne-a mărturisit că planurile lui erau puțin diferite, el dorindu-și să le ducă în vacanță și la mare, și la munte. Însă micuțele și-au dorit doar la mare.

ADVERTISEMENT

“Fetele au început școala, sunt așa semi entuziasmate ca orice copil care începe școala, îți dai seama, după o perioadă de vacanță. Au avut o vacanță frumoasă, am fost cu ele la Roma, în primă fază, și după aia la mare, în Italia.

Și în partea a doua a vacanței pe care am avut-o cu ele, am fost în Grecia. Doar la mare, pentru că ele au vrut la mare. Am întrebat “unde vreți să mergem în vacanță?”. Au zis “tati, unde vrei tu, dar la mare”. Am zis totuși câteva zile măcar la munte, respirăm și în aer curat. Mi-au zis “nu, mai bine la mare”.

ADVERTISEMENT

Chiar a fost foarte frumos și am avut parte și de o vreme foarte bună, în condițiile în care în București, în perioada respectivă erau 40 grade Celsius. Unde eram noi, erau cam 30”, ne-a mai spus designerul.

Alexandru Ciucu și Alina Sorescu s-au despărțit de aproape 3 ani: “Lasă traume foarte adânci o astfel de experiență și cred că vindecarea vine în timp”

Reamintim că Alexandru Ciucu și Alina Sorescu s-au despărțit după 12 ani de căsnicie, iar de aproape 3 ani au depus actele de divorț. Nici el, nici ea nu se află într-o perioadă tocmai plăcută, după această despărțire. Fiecare își dorește să petreacă timp mai mult cu cele două fete.

Designerul speră că timpul îi va vindeca rănile. Mai mult, el speră și că, la un moment dat, cei doi părinți .

“Nu m-am vindecat. Lasă traume foarte adânci o astfel de experiență și cred că vindecarea vine în timp, doar în timp. Cum spuneam mai devreme, timpul le rezolvă pe toate, e necesar. Slavă Domnului, suntem tineri, avem timpul, e de partea noastră.

Da, îmi doresc și cred că la un moment dat, o să ajungem la o înțelegere, însemnând să ne înțelegem în privința copiilor. Îmi doresc foarte mult lucrul ăsta. Sper să ajungem acolo. . Eu sunt pârâtul în acest divorț. Sunt întotdeauna deschis la dialog și la comunicare. Oricum sunt deschis la dialog și comunicare, cu atât mai mult cu cât ar fi în beneficiul copiilor”, a mai declarat Alexandru Ciucu, pentru FANATIK.

“Dacă Dumnezeu a lăsat bărbatul și femeia să fie egali, ei trebuie să fie egali și în fața copiilor”

După cum a declarat, designerul își dorește să ajungă la o înțelegere cu mama fetițelor, Alina Sorescu, iar Carolina și Raisa să nu fie afectate de această despărțire. El este de părere că micuțele ar trebui să petreacă timp egal cu mama și cu tata, să nu simtă lipsa niciunuia dintre ei.

“Mi-aș dori să avem timp cu fetele, jumătate, jumătate, așa cum spuneam mai devreme. Cred că dacă Dumnezeu a lăsat bărbatul și femeia să fie egali, ei nu sunt egali doar unul față de celălalt, ca și adulți. Ei trebuie să fie egali și în fața copiilor, în sensul că copiii trebuie să aibă în mod egal parte de mamă, și de tată.

Adică e un lucru pe care l-a făcut Dumnezeu, nu văd de ce ar trebui să-l schimbăm noi, oamenii. Dacă evident ei ar fi cel mai bine și mai frumos să stea împreună, dar dacă nu se poate lucrul ăsta, măcar copiii să aibă parte de mamă și de tată”, mai precizează el.

Alexandru Ciucu, despre fetițele sale: “Încearcă și ele să facă față situației, chiar dacă poate nu înțeleg în profunzime”

Întrebat însă ce le spune fetelor atunci când pun întrebări legate de mami și de tati, Alexandru Ciucu a preferat să nu discute despre acest subiect. Nu-și dorește ca situația dintre el și cântăreață să le afecteze pe fete.

“Nu aș vrea să abordăm acum subiectul ăsta, pentru că e un subiect destul de sensibil și se apropie un termen. E un moment. Sunt copii. Încearcă și ele să facă față situației, chiar dacă poate nu înțeleg în profunzime”, ne-a mai declarat acesta.

Printre altele, Alexandru Ciucu ne-a vorbit și despre proiectele la care lucrează în această toamnă. Designerul se pregătește să scoată o colecție pentru doamne, de această dată. Și nu de costume de damă, ci de rochii.

Ce colecții pregătește Alexandru Ciucu?

“Pentru toamna asta, lucrez la un proiect pe care-l am de mai multe toamne, aș zice, și primăveri, legat de noua colecție de damă la care lucrez. Mă refer la rochii. Toată lumea care aude că fac o colecție de damă își imaginează că fac costume de damă. Dar nu vreau să fac costume de damă pentru că asta ar fi cumva redundant.

Aș vrea să vin cu ceva la care lumea nu se prea așteaptă, dar care totuși lipsește cumva de pe piață. E foarte mult de muncă, mă întorc cu colecția, cred că e zecea oară când o întorc din drum. Nu îmi plac niște lucruri, le întorc, le fac iarăși, mă entuziasmez după ce unele pot fi făcute, iar le întorc”, ne-a mai spus el.

A întors colecția de câteva ori în croitorie și încă nu este gata. Are noroc însă că angajații nu se supără pe el chiar dacă îi pune să lucreze un produs de atâtea ori. “Oamenii mei sunt obișnuiți cu mine, pentru că am o echipă care lucrează cu mine de peste 20 de ani”, ne-a mai declarat Ciucu.

Ce ținută a purtat Alexandru Ciucu la Viva! Influencers Party 2024?

La evenimentul Viva! Influencers Party 2024, designerul a purtat o ținută creată de el, întocmai să respecte dress code-ul petrecerii.

“Port o ținută semnătură proprie pentru că în seara asta ne aflăm la petrecerea Viva! Influencers Party 2024 și dress code-ul, sau vibe-ul indus sau cerut, este sicilian. Am zis să vin într-un costum mai deschis la culoare, dar care pe interior are o căptușeală foarte, foarte înflorată, așa, în stilul sicilian. Cu o cămașă albă, deschisă la gât, fără cravată”, spune el.

Deși poate unii se așteptau să vină însoțit la eveniment, poate de o doamnă, Alexandru Ciucu și-a făcut prezența singur. “Nu, că nu e cazul, nu. Chiar nu mă gândesc la lucrul ăsta”, ne-a asigurat el.