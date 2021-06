Alexandru Ciucu a vorbit, în exclusivitate pentru FANATIK, despre presupusul divorț de Alina Sorescu după ce a fost surprins în compania altor femei, pe Litoral.

Alexandru Ciucu și Alina Sorescu nu divorțează

Alexandru Ciucu a acceptat să vorbească despre relația cu Alina Sorescu, pentru FANATIK, și a infirmat toate zvonurile cu privire la un divorț între ei.

”Am mai spus-o și o spun. Nu, nu divorțăm. Nu avem niciun fel de probleme în relația de cuplu, doar ne bucurăm de discreție, preferăm să nu discutăm despre lucurile intime”, a spus, pentru FANATIK, Alexandru Ciucu.

Mai mult decât atât, ne-a precizat celebrul creator de modă, deja, pentru această vară, are planuri alături de soția lui, .

”O să plecăm în vacanță. Momentan, așteptăm să fie clar cu restricțile de călătorie, eu sunt vaccinat, așteptăm doar să vedem ce se va mai întâmpla. Nu am stabilit destinația, e în funcție de ce se mai petrece la nivel mondial cu restricțiile”, ne-a spus, în exclusivitate, Alexandru Ciucu.

Alina Sorescu neagă problemele din căsnicie

Chiar dacă Alexandru Ciucu a fost surprins, de curând, în compania altor femei, Alina Sorescu a fost categorică cu privire la relația pe care o are cu celebrul creator de modă.

Și, pe lângă faptul că a explicat că soțul ei a ajuns la mare însoțit de o cunoscută de-ale ei și că singurul motiv pentru care a lipsit și ea era starea de sănătate a uneia dintre fetițele lor, Alina Sorescu a dezvăluit că nu își pune problema divorțului.

„Nu vreau să comentez pentru că nu este despre mine. Nu mi-a plăcut niciodată să mă dau în spectacol sau să apar cu lucruri cu care apar personajele de carton. Nu o să fac din viața mea un spectacol doar de dragul de a se vorbi despre mine”, a spus Alina Sorescu, la Prima TV.

Alexandru Ciucu, afectat de pandemie în afaceri

Când vine vorba de afaceri, Alexandru Ciucu recunoaște că pandemia de coronavirus i-a afectat la modul serios dezvoltarea business-ului, cererea de haine de lux scăzând la modul serios.

”A fost un an greu pentru majoritatea afacerilor. Adică, cu unele excepții, afacerile au scăzut semnificativ. Sperăm că, odată cu relaxarea restricțiilor, că se vor schimba, în acest an, lucrurile. Noi, ca firmă, nu ne-am reprofilat, nu am creat alte ținute, ne-am păstrat linia și, oricum, nu e chiar atât de simplu pe cât ar putea părea să ne schimbăm linia”, a mai spus, pentru FANATIK, .

Alexandru Ciucu și Alina Sorescu, căsătoriți de 11 ani

Chiar dacă nu este la prima lui căsătorie, Alexandru Ciucu pare să să se bucure de o căsnicie fericită în compania cântăreței Alina Sorescu, cei doi având, deja, 11 ani de mariaj.

Mai mult decât atât, Alexandru Ciucu și Alina Sorescu au împreună două fetițe, Raisa și Carolina, de care se ocupă cu mare atenție și alături de care, adeseori, merg în vacanțe.