Alexandru Crețu a ales U Craiova imediat după ce s-a despărțit de FCSB: „M-am decis repede”. Video

Alexandru Crețu a oferit primele reacții după semnarea contractului cu . Fotbalistul care va îmbrăca tricoul cu numărul 14 la echipa din Bănie este foarte bucuros că va putea juca pentru o echipă de tradiție și una care are aportul a unor suporteri înfocați.

Gigi Becali s-a despărțit de Crețu foarte repede. Acesta a apucat să joace doar câteva minute pentru FCSB, dar nu l-a convins pe pretențiosul patron. FANATIK .

Alexandru Crețu, primele declarații după ce a semnat cu U Craiova: „M-am decis repede. La primul contact cu cei din conducere am răspuns pozitiv”

Alexandru Crețu este noul transfer al Universității Craiova. Rămas liber de contract după despărțirea de FCSB, internaționalul român a ales să vină la echipa din Bănie, deși a mai fost ofertat și de Sepsi. Crețu a oferit un interviu pentru site-ul oficial al clubului și a anunțat că nu a stat prea mult pe gânduri după ce a venit oferta Științei:

„Mă bucur că am ajuns la o echipă de tradiție din România. M-am decis repede, la primul contact cu cei din conducere am și răspuns pozitiv. Craiova are obiective mărețe an de an și sper ca obiectivul principal să fie atins în acest an. E clar că titlul este un obiectiv mare pentru noi toți.

Știu că de foarte mulți ani cei de la Craiova își doresc să câștige campionatul. E foarte important pentru suporteri, dar și pentru mine personal pentru că ar fi primul.”

Campion în Slovenia cu Maribor, vrea să dea lovitura și cu Universitatea Craiova: „Campionatul e posibil, în fotbal orice e posibil. Cu susținerea conducătorilor și cu aportul fanilor, care sunt foarte înfocați, cred că vom reuși. Am auzit că suporterii Universității sunt pretențioși, dar acest lucru trebuie să ne motiveze și să ne împingă de la spate.”

Când ar putea debuta la Universitatea Craiova: „Eu sunt pregătit”. Alexandru Crețu a plecat în cantonament cu echipa

După semnarea contractului, Alexandru Crețu a și „intrat în pâine” la echipa din Bănie. Jucătorul de 29 de ani a plecat cu noua sa formație . Oltenii vor avea și două partide amicale, în compania formațiilor FC Metaloglobus București și KSE Târgu Secuiesc, luni, 6 septembrie.

„Din punct de vedere fizic, eu sunt pregătit sută la sută. Pe câțiva dintre colegi îi cunosc, am și jucat cu ei la echipe de club, dar și la națională. Pe majoritatea îi știu.

Sunt sigur că mă voi integra cât mai repede și abia aștept cantonamentul pentru a sta cât mai mult împreună cu noii mei coechipieri.

Aștept cu nerăbdare să mă întâlnesc cu suporterii la meciuri, îi așteptăm lângă noi, iar împreună vom învinge,” a mai declarat Alexandru Crețu, noul fotbalist al Universității Craiova. Acesta ar putea debuta la Craiova chiar în meciul din etapa a opta, pe 13 septembrie, în Bănie, contra lui Sepsi.