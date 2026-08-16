Alexandru Crețu a dezvăluit ce i-a spus Marcel Bîrsan după eliminarea din Oțelul – Universitatea Craiova 1-1: „Nu știu ce să înțeleg!”

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Universitatea Craiova a obținut doar o remiză, 1-1, în partida disputată pe terenul Oțelului în etapa a 5-a din SuperLiga. Alexandru Crețu (34 de ani), care a fost eliminat în prima repriză a meciului, și Monday Etim (27 de ani), care a marcat golul campioanei României, au reacționat după egalul înregistrat la Galați.

Alexandru Crețu, furios după eliminarea din meciul Oțelul – Universitatea Craiova 1-1

, ambele pentru faulturi. La final, experimentatul fotbalist a dezvăluit că a discutat cu „centralul” Marcel Bîrsan. „O seară nefericită pentru mine, îmi cer scuze colegilor, îi felicit, puteau să scoată cele trei puncte, dar am luat un eurogol, cum luăm în fiecare etapă. L-am întrebat pe Marcel, am avut o discuție la rece. La primul galben mi-a zis că a fost forță disproporționată în duelul cu adversarul, nu știu ce să înțeleg din asta. Cred că din două nu faci un fault de galben. Puteam să fiu mai atent, mai precaut, nu mai contest nimic, e terminat meciul, am pierdut două puncte, nu aveam voie.

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Indiferent când iei roșu, te trage în jos. Sunt supărat, dar asta este viața de fotbalist, trebuie să merg mai departe. E o poziție în care mă simt bine (n.r. fundaș central), cred că pot să o fac bine, de asta Mister are încredere în mine. Nu e niciun blocaj în campionat, încercăm să jucăm etapă de etapă la victorie. Ne antrenăm foarte bine, cred că vom face rezultate bune pe viitor. Cel mai important meci pentru noi e cel cu Ararat, jucăm acasă, sper să fie tribunele pline, cu ei în tribune și cu noi motivați 100% să mergem mai departe, sper să câștigăm”, a declarat Crețu la finalul partidei, conform .

Monday Etim, primul gol al sezonului

Chiar și în inferioritate numerică, Universitatea Craiova a reușit să deschidă scorul în minutul 56 prin Monday Etim, fiind egalată spre final, după reușita lui Teodor Lungu. Pentru nigerian este primul gol din sezonul 2026-2027. „Am încercat să rămânem pozitivi în momentele grele, am dat tot ce am avut mai bun. Oțelul e o echipă foarte bună, am arătat personalitate și am rămas în meci. În astfel de momente, încercăm să ne concentrăm pe lucrurile pe care le putem controla.

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Nu putem controla deciziile arbitrului. Nu am văzut faza, trebuie să revăd meciul, dar arbitrul a decis ce a decis, a trebuit să alergăm mai mult și pentru Crețu. (n.r. de ce nu ai sărbătorit golul?) A fost o combinație de sentimente, îmi doream mult să marchez, am așteptat de mult timp acest moment. Mi-am exprimat ușurarea. Probabil că a fost și puțină frustrare, dar nu eram nervos, a fost o ușurare, nu a fost nimic negativ”, a spus fotbalistul african după .