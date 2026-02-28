ADVERTISEMENT

Pe primul loc în SuperLiga și cu moralul la cote maxime, Universitatea Craiova abordează confruntarea cu Metaloglobus București din postura echipei care controlează nu doar clasamentul, ci și atmosfera internă. Înaintea meciului de sâmbătă, mijlocașul Alexandru Crețu a evidențiat rolul decisiv al antrenorului Filipe Coelho, omul care a schimbat tonul și dinamica din vestiarul oltenilor.

Liniștea din vestiar, secretul succesului Universității Craiova

Liniștea este noul atuu al liderului din SuperLiga. În spatele rezultatelor și al parcursului impresionant de până în prezent se află un vestiar unit și o schimbare profundă de atmosferă. Alexandru Crețu a menționat că tot calmul, dar și caracterul antrenorului Filipe Coelho au adus echilibrul care ține echipa pe primul loc.

„Sigur nu va fi ușor. Dacă ne uităm în clasament joacă prima cu ultima, dar asta nu are importanță, pentru că e un meci periculos. La ora jocului vom avea același nivel de concentrare și vom intra la fel de motivați. Haideți să vă spun ceva. Liniște, un cuvânt important de menționat. Mister a adus liniștea asta, de care spuneți cu toții, prin calmul lui și cred că, înainte de a fi un antrenor bun, trebuie să fii și un om bun. Asta e cel mai important pentru un antrenor. Suntem fericiți. Am muncit astfel încât să merităm aceste rezultate și chiar ne simțim bine împreună.

Am analizat adversarul. Au și ei jucători buni, se antrenează la fel ca noi și sunt sigur că vor veni motivați de faptul că joacă cu echipa de pe primul loc. Suntem foarte concentrați și cred că vom ieși învingători. Important este să trecem de meciul de mâine, apoi vom vedea. Cred că este important să terminăm pe primul loc. Pentru noi e o oră ok, nu ne încurcă. Vor veni și mulți copii și sper să fie și vremea bună. Vrem să ne bucurăm de o atmosferă incendiară“, a declarat Alexandru Crețu.

Ce absență importantă are Universitatea Craiova la meciul cu Metaloglobus

Cu 56 de puncte acumulate după 28 de meciuri, Universitatea Craiova este sigură de locul 1 după 30 de runde dacă învinge pe Metaloglobus, ”Lanterna” din campionat, sâmbătă, 28 februarie, de la ora 15.00.

, un jucător cu rol extrem de important în angrenajul lui Filipe Coelho. Pe de altă parte, liderul se va putea baza pe stâlpul din defensivă, ucraineanul Oleksandr Romanchuk.

”La Craiova va reveni Romanchuk, care a fost suspendat și ușor accidentat. Nu va reveni însă și Cicâldău, pentru că (Filipe) Coelho și-a făcut o strategie, mai ales că pentru Craiova, după acest meci cu Metaloglobus, urmează meciul de Cupă de acasă cu CFR Cluj și apoi deplasarea în Giulești în ultima etapă din sezonul regular cu Rapid”, a anunțat Cristi Coste, la FANATIK SUPERLIGA.

2 goluri și 5 pase de gol are Alex Cicâldău în acest sezon de SuperLiga în tricoul ”Științei”

Bătăi de cap pentru Filipe Coelho înaintea derby-urilor cu CFR și Rapid. Jucătorii de bază aflați la un ”galben” de suspendare

După meciul cu ultima clasată din SuperLiga, pentru U Craiova urmează ”greul”. Vorbim de , și duelul cu Rapid, de pe Giulești, din ultima rundă a sezonului regulat.

Moderatorul de la FANATIK SUPERLIGA a mai amintit faptul că, în acest moment, mare problemă a tehnicianului Filipe Coelho este faptul că mai multe piese, unele de bază, din angrenajul echipei sale sunt la limita suspendării. E vorba de Băluță, Teles, Anzor, Mora, Nsimba și Băsceanu.

”Marea problemă a portughezului este că o serie de jucători la limita suspendării, trei dintre ei sunt mijlocași, Băluță, Teles și Anzor. Mai sunt în aceeași situație, la limita suspendării: Mora, Nsimba și Băsceanu. Ei riscă să nu joace în ultima etapă cu Rapid pe Giulești, dacă iau galben”, a spus moderatorul Cristi Coste.

Totuși, Filipe Coelho nu vede o problemă în acest sens și a menționat că va folosi cel mai bun prim „11“ în meciul cu Metaloglobus, indiferent de repercursiuni: „Nu mă gândesc la Rapid sau la altă echipă. Vom avea în teren cel mai bun „11“. Dacă vom lua vreun galben nepotrivit, la următorul meci va intra altcineva. E simplu“.