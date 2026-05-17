Alexandru Crețu, fără cuvinte după ce Universitatea Craivoa a făcut eventul: „Nu știu cum să mă bucur!”. Talismanul găsit de Vasile Mogoș pe teren înaintea meciului cu U Cluj

Seara zilei de duminică, 17 mai, va rămâne în istorie pentru Craiova. Echipa lui Filipe Coehlo s-a impus cu 5-0 în fața lui U Cluj și a pus mâna pe titlul de campioană în SuperLiga. Bucuria din rândul fotbaliștilor olteni a fost enormă, iar reacțiile au curs imediat după fluierul final. Ce a spus Alexandru Crețu (34 de ani) chiar de pe gazon.

Alexandru Crețu și Vasile Mogoș, show pe teren după eventul făcut de Universitatea Craiova

Întreaga Bănie a dat startul unei petreceri așteptate de ani de zile, iar jucătorii au izbucnit la rândul lor pe teren, în fața suporterilor. Tot stadionul a cântat la unison, iar reacțiile au pornit chiar de pe gazon. Alexandru Crețu a fost unul dintre fotbaliștii care a oferit primele declarații după evenimentul istoric.

„Nici nu știu ce să spun. Nu știu cum să mă bucur. Am făcut eventul după 35 de ani. Nu știu cum se va petrece, vedem, dar sigur se va petrece. Rămâneți aproape de noi!”, au fost cuvintele lui Alexandru Crețu pe teren, după meci, conform

La scurt timp după primele declarații date de Alexandru Crețu, a urmat reacția lui Vasile Mogoș. „Crețule? Ce am găsit azi în teren? Ce am găsit, azi dimineață, în teren?”, l-a întrebat colegul său. Mijlocașul a răspuns fără să ezite „O buburuză! O buburuză, îi poartă noroc buburuza lui. Erau două buburuze”, a replicat Crețu. Cei doi au început să cânte ulterior, alături de restul colegilor „Campionii!, Campionii!”, conform

Ce spunea Alexandru Crețu despre Filipe Coelho la începutul anului

La finalul lunii februarie din acest an, Universitatea Craiova se pregătea de un meci contra lui Metaloglobus. În cadrul conferinței de presă premergătoare acelui joc, , care au adus astfel echilibrul la formația din Bănie.

„Haideți să vă spun ceva. Liniște, un cuvânt important de menționat. Mister a adus liniștea asta, de care spuneți cu toții, prin calmul lui și cred că, înainte de a fi un antrenor bun, trebuie să fii și un om bun. Asta e cel mai important pentru un antrenor. Suntem fericiți. Am muncit astfel încât să merităm aceste rezultate și chiar ne simțim bine împreună”, spunea Alexandru Crețu la conferința de presă.

