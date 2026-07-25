Alexandru Crețu, în stare de șoc după ce Dinamo a demolat-o cu 5-1 pe Craiova: „O seară neagră pentru noi”

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Dinamo – Universitatea Craiova 5-1 este șocul începutului de campionat. Roș-albii au distrus-o pe „Arcul de Triumf” pe campioana en-titre, iar Alexandru Crețu a încercat să găsească explicații pentru acest rezultat umilitor.

Alexandru Crețu, după Dinamo – U Craiova 5-1: „Cred că ne-am surprins noi”

Etapa 2 din SuperLiga a programat primul derby important din noul sezon. Dinamo pleca cu șansa a doua în confruntarea cu Universitatea Craiova, dar Pentru olteni, partida de pe „Arcul de Triumf” a fost ultima înaintea

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„E o seară neagră pentru noi. Trebuie să analizăm ce am făcut pentru că nu a fost deloc un meci bun, nu putem să trecem atât de repede peste. Trebuie să ne revenim pentru că urmează un meci important. Noi știm cum ne antrenăm, merităm să jucăm cu toții (n.r. legat de modificările efectuate de Coelho în echipa de start). Sunt cumva accidente, astăzi cred că am intrat cam timorați pe teren, asta a fost soarta meciului.

Cred că ne-am surprins noi, nu Dinamo. Felicitări lor, au marcat cinci goluri, dar cred că atitudinea noastră a făcut diferența. Am înțeles că avem un nou sistem VAR, dar care funcționează la fel de greu. Chiar se iau foarte greu deciziile la VAR, ne așteptăm să funcționeze mai rapid”, a declarat Alexandru Crețu, după ce Universitatea Craiova a pierdut, scor 1-5, cu Dinamo.

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Când se joacă returul U Craiova – Levski Sofia

Pentru Universitatea Craiova urmează cel mai important meci al sezonului, returul cu Levski Sofia din turul 2 preliminar UEFA Champions League. În turul disputat în capitala Bulgariei, echipa lui Filipe Coelho a pierdut la limită, scor 0-1. Universitatea Craiova – Levski Sofia este programat miercuri, 29 iulie, de la ora 20:30, pe „Ion Oblemenco”. În cazul în care va fi eliminată, campioana României va continua aventura europeană în turul 3 preliminar Europa League.