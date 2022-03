Un fotbalist al Universității Craiova vrea să liciteze pentru propriul tricou ca să ajute refugiații din Ucraina: „Fără număr!”. Video

Universitatea Craiova a surprins plăcut în finalul sezonului regulat, când, la , oltenii au purtat niște .

Alexandru Crețu vrea să liciteze pentru tricoul purtat în CS Mioveni – Universitatea Craiova 0-3

Fotbaliștii lui Laurențiu Reghecampf au purtat atunci tricouri cu numele orașelor din Ucraina, bombardate de ruși, cu scris galben, pe fond albastru, culorile clubului oltean, gest carea făcut aluzie la culorile drapelului Ucrainei: galben și albastru.

Fanii „Științei” din Peluza Nord Craiova au scos la licitație tricourile de la partida cu Mioveni, cu același scop, ajutorarea refugiaților ucraineni, iar Alexandru Crețu este unul dintre fotbaliștii care vrea să își cumpere propriul tricou.

„Soția mea mi-a zis că abia așteaptă să fie postat tricoul și să liciteze pentru el”, a declarat Alexandru Crețu, la conferința de presă de dinaintea meciului cu FC Voluntari. În ceea ce privește suma pe care este dispus să o ofere, mijlocașul a fost completat, în glumă, de antrenorul Laurențiu Reghecampf: „Fără număr!”.

Secretul formei lui Alex Crețu

Ajuns în Bănie în august 2021 după despărțirea de FCSB, Alexandru Crețu a avut probleme de adaptare la U Craiova. Acum, mijlocașul în vârstă de 29 de ani este unul dintre oamenii de bază din echipa lui Reghecampf.

Mijlocașul central, care poate evolua, la nevoie, și fundaș central, a reușit o pasă de gol în cele 21 de meciuri pe care le-a jucat în tricoul alb-albastru.

„M-am pregătit, în perioada din decembrie-ianuarie, super bine. Și în cantonament, în Antalya, cu toate că n-am prins toată pregătirea acolo, dar m-am dedicat 100% și încerc să fiu concentrat în timpul săptămânii, la fiecare antrenament, și asta îmi ridică nivelul.

Nu m-am g ândit că anul 2021 a fost unul negru pentru mine. Cred că am trecut peste el, am prins mai multă experiență și am învățat din alegerile pe care le-am făcut. Și nu regret nimic. Eram conștient că nu eram într-o formă bună, dar cariera unui fotbalist trece prin diferite momente”, a adăugat mijlocașul în vârstă de 29 de ani.