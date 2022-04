Alexandru Creţu, omul meciului de ziua lui! A dat două goluri cu FC Argeş. În sezonul regulat, a fost la un pas de a fi dat afară de olteni

Universitatea Craiova s-a distrat cu FC Argeş în prima etapă din returul play-off-ului. , apropiindu-se la un punct de roş-albaştrii înaintea meciului pe care echipa lui Petrea îl joacă împotriva Farului.

Omul meciului a fost Alexandru Creţu. Mijlocaşul a împlinit 30 de ani în prima zi de Paşte. Tortul pe care l-a servit în cantonament alături de colegi i-a priit mijlocaşului, care a făcut spectacol în Trivale.

Creţu a deschis scorul în minutul 22 cu un şut din interiorul careului. În minutul 55, mijlocaşul a creat faza golului din care Markovic a majorat diferenţa, iar doar 7 minute mai târziu, şutul năprasnic al lui Alex Creţu a lovit bara şi a intrat în poartă.

Pe lângă aportul pe faza ofensivă, mijlocaşul la închidere s-a remarcat prin recuperări şi eficienţa cu care a blocat jocul advers. Ce-i drept, piteştenii au arătat ca o echipă care încă nu şi-a revenit după masa de Paşte, fără vlagă şi energie.

Alexandru Creţu a avut o revanşă de luat în Trivale. După meciul din sezonul regulat, soarta mijlocaşului la închidere la Universitatea Craiova era ca şi pecetluită, conducerea clubului fiind hotărâtă să îi rezilieze contractul.

Atunci, . Piteştenii au profitat şi au reuşit să întoarcă scorul şi să se impună cu 3-2 în faţa echipei lui Reghecampf.

I s-a mai dat o şansă la Universitatea Craiova, iar în play-off a devenit unul dintre cei mai buni oameni ai lui Reghe în parcursul excelent al echipei. Oltenii au câştigat cinci meciuri din şase, singura sincopă fiind pe terenul celor de la FC Voluntari, scor 1-3.

Alexandru Creţu a început sezonul în tricoul celor de la FCSB. Mijlocaşul a fost dat afară de Gigi Becali după primele şapte etape şi a semnat în finalul lunii august cu rivalii de la Universitatea Craiova.

După ce a marcat primul său gol în derby-ul cu CFR Cluj, Alexandru Creţu a prins gustul şi a reuşit să mai înscrie de două ori în confruntarea cu FC Argeş. Cu acest succes, oltenii se menţin la şase puncte în spatele liderului Universitatea Craiova.

“La mine golurile sunt un bonus. Doar mă bucur că am luat cele trei puncte. Nu m-am gândit dacă e cel mai bun sezon. Eu am muncit tot timpul. Am avut nevoie de un timp să mă acomodez. Mă bucur că oamenii de aici mi-au dat încredere. Momentan nu ne gândim la titlu. Vin meciuri grele, avem semifinala de Cupă unde trebuie să întoarcem rezultatul. Nu e nimic pierdut, se joacă până la final”, Alexandru Creţu