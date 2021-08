Alexandru Crețu, prima victimă după Rapid – FCSB: “O să își caute echipă! I-am dat 100.000 de euro!”

Patronul FCSB taie în carne vie după meciul cu Rapid. Gigi Becali a anunţat că Alexandru Creţu va pleca liber de contract la două luni după ce a semnat cu roş-albaştrii:

Alexandru Crețu, prima victimă după Rapid – FCSB: “Alex Creţu îşi caută echipă!”

“După meciul de ieri, Alexandru Creţu îşi caută echipă. Ce să mai discutăm? Ce vânzoleală? Ce să mai faci? A venit liber de contract, i-am dat şi bani, 100.000 de euro, îl las liber. Mai este perioadă de transferuri, o să îşi caute echipă.

Şi pe Iulian Cristea la fel. Nu poţi să dai la adversar toate mingile. Şi pe Cristea şi pe Creţu o să îi las liberi“, a spus Gigi Becali la Pro X.

Alexandru Creţu a ezitat la golul marcat de Rapid în confruntarea cu FCSB. Fotbalistul nu a intervenit la centrarea lui Belu-Iordache, iar mingea l-a lovit apoi pe Vinicius şi a intrat în poartă.

Becali îl dă afară după două luni! Ce a spus patronul la prezentare: “Nu îl va scoate nimeni din echipă!”

Astfel, fotbalistul prezentat la începutul lunii iunie pleacă după doar două luni la club deşi Gigi Becali anunţa cu surle şi trâmbiţe că pe Creţu nu îl va scoate nimeni din echipă:

“Are personalitate. Va juca fundaș central și nu îl va scoate nimeni din echipă!“, a spus atunci Gigi Becali.

Creţu, la prezentare: “Am fost aproape de Steaua de două ori și cred că era timpul să ajung”

Alexandru Creţu spunea la prezentare că i-a promis lui Gigi Becali că va semna cu FCSB şi era cazul să ajungă la echipă după ce a fost aproape de transfer în două rânduri:

“A fost singurul club care m-a dorit cu adevărat. Am fost aproape de Steaua de două ori și cred că era timpul să ajung. Domnul Becali este un om bun. Nu mă descurajez. Este presiune, dar fără presiune nu ai rezultate.

La Maribor era presiunea rezultatelor. Rezultatele îți dau liniște. Dacă ai rezultate, e clar că lucrurile merg bine. Domnul Becali vrea rezultate. Am negociat un pic, nu foarte mult. M-a convins cu două telefoane să ajung aici.

“M-au căutat cei de la CFR Cluj, le mulțumesc pentru ofertă”

Am așteptat și alte oferte, am fost liber de contract și am ales cea mai bună ofertă. M-au căutat cei de la CFR Cluj, le mulțumesc pentru ofertă. Am ales drumul acesta și până acum nu am dat greș.

Este important să fiu sănătos, să pot să joc și la echipa națională. Nu am stat prea mult să mă gândesc. Când i-am promis domnului Becali că semnez cu Steaua, nici nu mai conta altă ofertă.

Pentru mine cuvântul dat este mai important decât banii. Am jucat în ultima perioadă fundaș la închidere, dar am început ca fundaș central și e ca mersul pe bicicletă, nu se uită. Îmi doream să iau campionatul în România”, a spus Creţu la prezentare.