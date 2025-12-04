Sport
Alexandru Crețu, show la microfon după Petrolul – Universitatea Craiova 0-4: „Suntem și buni! Oltenii sunt ca focul, vor în fiecare an titlul”

Alexandru Crețu a făcut show la microfon după Petrolul - Universitatea Craiova 0-4. Ce a spus mijlocașul oltenilor despre instalarea lui Filipe Coelho în locul lui Mirel Rădoi.
Iulian Stoica
04.12.2025 | 23:35
Alexandru Cretu show la microfon dupa Petrolul Universitatea Craiova 04 Suntem si buni Oltenii sunt ca focul vor in fiecare an titlul
Alexandru Crețu, show după Petrolul - Universitatea Craiova 0-4. Sursă foto: sportpictures
Universitatea Craiova a încheiat seria de rezultate bune a Petrolului și s-a impus în deplasarea din etapa a 2-a din Cupa României, scor 0-4 pe „Ilie Oană”. Alexandru Crețu a marcat al treilea gol al partidei, în minutul 57, și la finalul duelului a făcut show la declarații.

Alexandru Crețu, show la microfon după Petrolul – Universitatea Craiova 0-4

La scurt timp după fluierul final din Petrolul – Universitatea Craiova, scor 0-4, Alexandru Crețu a mărturisit că echipa a jucat foarte bine și a pus presiune constant, obligând astfel adversarii să greșescă.

Totodată, mijlocașul oltenilor a amintit și de unitatea grupului, fotbaliștii Universității Craiova acumulând multe meciuri în actuala stagiune și astfel relațiile de joc s-au dezvoltat.

„Punem adversarul în dificultate să facă greșeli, iar asta ne duce în situația de a marca. Important e că am câștigat, că marcăm, asta e cel mai important la fotbal. Sper eu să o ținem așa, cu aceeași agresivitate, cu același grup unit”, a declarat Alexandru Crețu la flash-interviu, conform Digi Sport.

Ce spune Alexandru Crețu despre schimbul de antrenori

În continuare, Alexandru Crețu a fost întrebat de înlocuirea lui Mirel Rădoi, iar acesta a mărturisit că Filipe Coelho ajută enorm în rezultatele echipei, însă și colegii săi, cât și el, sunt foarte buni. Totodată, mijlocașul a transmis că presiunea în Oltenia este uriașă, fanii dorind an de an titlul, însă misiunea este destul de complicată.

„Nu e complicat deloc, avem un lot extraordinar, suntem o familie. Asta e cel mai important pentru noi. Ne ajută să ne batem pe toate fronturile și suntem și buni. Noi, sportivii, ne acomodăm destul de repede la schimbarea antrenorului. Suntem obișnuiți, ne adaptăm foarte repede.

Mulți nu înțeleg, e greu să joci la Universitatea Craiova, este o echipă iubită. Oltenii sunt ca focul, ei vor să câștige în fiecare an campionatul. E greu”, a mai spus Alexandru Crețu.

  • 600.000 de euro este cota lui Alexandru Crețu
  • 20 de meciuri, 2 goluri și 2 pase decisive a adunat mijlocașul în acest sezon pentru Universitatea Craiova
