Alexandru Cumpănașu, implicat într-un grav accident rutier: ”Am probleme cu coloana”

Alexandru Cumpănașu a fost spitalizat cu gâtul imobilizat în urma accidentului rutier produs joi seara în Capitală.

Alexandru Cumpănașu, grav accident rutier în Capitală

Fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2019 a anunțat, pe pagina sa de Facebook, ce s-a întâmplat cu exactitate.

Într-o primă postare, era extrem de nervos și a anunțat că ”un dobitoc” nu s-a asigurat și a intrat cu putere în mașina acestuia. ”Acum sunt la spital. Cine înjură SMURD e un dobitoc. Au sosit în 3 minute Revin. Sper”, scria acesta în jurul ore 23.00, joi seara.

Alexandru Cumpănașu a venit apoi, după miezul nopții, cu informații despre locul în care a avut loc accidentul. Totul s-a întâmplat în zona Arcului de Triumf.

În mașina liderului CNMR se mai afla și soția acestuia. Cumpănașu spune că, dacă în vehicul se aflau și copiii săi, aceștia erau acum ”morți sau grav răniți”.

”Sunt încă la urgențe. Sper să nu fie nimic grav. Mi se fac analize. Dobitocul a intrat cu viteză în noi la Arcul de Triumf, tăind benzile. Nu am cuvinte să descriu ce i-aș face. A fost prima seară când am ieșit fără copii. Pe locul impactului de obicei stau copiii. Nu știu cum Dumnezeu i-a ferit în seara aceasta‼️

Dacă ar fi fost în mașină ori erau morți, ori grav răniți. Noi circulam exemplar. Mă voi gândi dacă îi depun plângere penală. Pot să vă spun însă că de data aceasta Poliția și SMURD au acționat exemplar: au venit în maxim 3 minute și au fost calmi și profesioniști Și cei de la Rutieră, și SMURD”, scrie acesta.

Cumpănașu acuză probleme la coloană. Cine a intrat în mașina acestuia: ”Cred că era drogat”

Vineri dimineață, tot pe , Cumpănașu a anunțat că a ieșit de la urgențe. A rămas însă cu probleme la coloană și la genunchi, fapt pentru care are nevoie de recuperare.

”Eu am scăpat într-un final de la urgențe și intru în recuperare cu probleme la coloană și genunchiul stâng în urma accidentului”.

Cumpănașu continuă să-l acuze pe șoferul vinovat de accident. Acesta ar fi un cetățean egiptean.

”Încă nu- mi revin și nu pot înțelege sau imagina cum a putut un individ in sensul giratoriu de la Arcul de Triumf să intre FRONTAL în noi. Dacă în mașina lui nu era și o femeie însărcinată as fi crezut ca omul ori are probleme psihice ori acesta i-a fost scopul.

Dar refuz să cred rațional că ar fi făcut un asemenea act față de viitorul copil. Dar violenta loviturii și unghiul aproape drept în care ne-a lovit mi se pare halucinant. Înțeleg că este cetățean egiptean”, spune fostul politician.

Șocat de comportamentul ulterior al egipteanului, merge mai departe și îl acuză pe acesta că era drogat.

”Individul ăsta este un pericol de moarte pe străzi și mă gândesc serios să merg mai departe cu demersurile în justiție. Vă spun sincer: eu am crezut și cred ca era drogat”.