Alexandru Dedu, înlăturat după 8 ani de la șefia FRH de fostul arbitru Constantin Din! Nervi, stres, alianțe și campioni mondiali batjocoriți! Reportaj FANATIK

Alegerile pentru președinția FRH au fost subiectul fierbinte în sportul de pe “semicerc” în acest început de an. Alexandru Dedu, din ce în ce mai contestat de lumea handbalului și în spațiul public, avea concurență puternică: Constantin Din, Bogdan Voina și Maximilian Gavrilă.

Alexandru Dedu, înlăturat după 8 ani de la șefia FRH! Dineu, cu o seară înaintea alegerilor

Adunarea Generală a început miercuri seara, cu o zi înaintea alegerilor, la hotelul de cinci stele, Marriott, din București. Președintele FRH a organizat “Dineul Handbalului Românesc” pentru cele 225 de delegații cu drept de vot, prilej numai bun pentru adversari să acuze că banii Federației se duc pe “pomeni electorale”.

Cursa se anunța extrem de strânsă, iar casele de pariuri îl dădeau favorit pe Constantin Din în fața lui Alexandru Dedu. Era clar că și Bogdan Voina va avea o carte de jucat la aceste alegeri, în condițiile în care cota sa a scăzut de la 25,00 la 5,00 pentru un eventual succes.

Joi dimineața, în aceeași sală în care a avut loc dineul, cu o seară înainte, votanții s-au adunat pentru alegerile propriu zise. Candidații și-au făcut pe rând, apariția, în luminile camerelor tv, prezența jurnaliștilor fiind una însemnată.

Gloriile handbalului românesc, interzise în sală! Scandal încă de la începutul şedinţei

În timp ce lumea își ocupa locurile în sală, . Cristian Gațu, Cornel Oțelea, Radu Voina, Valentin Samungi și alții și-au făcut apariția la alegeri.

Însă, acești titani ai sportului de pe semicerc, care au câștigat campionate mondiale, nu au fost lăsați să intre în sală. Inițial, planul era ca aceștia să țină un discurs înaintea alegerilor, interzis de conducerea FRH pe motiv că nu poate fi încălcat Statutul.

Fricțiunile deveneau din ce în ce mai importante în sală, unde se simțea tensiunea. Remus Drăgănescu, șeful departamentului de handbal de la CSM București, a fost primul care s-a ridicat și a cerut primirea gloriilor din handbal în țară. A fost refuzat pe motiv de Statut.

Apoi s-a supus la vot, acceptarea în sală a “întârziaţilor”, adică a delegaţiilor structurilor sportive cu drept de vot care au ratat termenul limită de înscriere şi intrare în sală. Un alt membru s-a ridicat şi a propus votul pentru acceptarea în sală şi a foştilor handbalişti. În van.

Dedu, discurs acid: “Sunt cel mai hoț, cel mai urât, cel mai gras”

Fiecare dintre candidaţi a avut cinci minute la dispoziţie pentru a-i convinge pe votanţi, iar cei patru candidaţi nu s-au ferit să arunce cuvinte grele. Primul a fost preşedintele încă în funcţie Alexandru Dedu, care a “tunat”: “Sunt cel mai hoț, cel mai urât, cel mai gras. Asta au scris despre mine ziarele, asta e. N-am răspuns din respect pentru handbal”.

A venit apoi rândul lui Constantin Din, care, în mod abil, a adus cu el un plic în care susţine că are demisia în alb, pe care o va activa după un an dacă nu are rezultate. Bogdan Voina a făcut o paralelă între unitatea de care este nevoie într-o echipă de handbal, transpusă acum la nivel de conducere, iar Maximilian Gavrilă a scos în evidenţă rezultatele tot mai slabe ale naţionalelor, motivând că este nevoie rapidă de schimbare.

S-a trecut la vot, în care fiecare structură sportivă cu drept de vot a fost strigată de secretarul general, Cristina Vărzaru. Au fost şi aici nemulţumiri pentru că înainte de a primi buletinul de vot, delegaţii nu au mai fost legitimaţi cu cartea de identitate, ceea ce deschidea o portiţă pentru o posibilă fraudare a votului.

Vântul schimbării a început să bată puternic după primul tur! Din, alianţă cu Voina: “Nu mai scapă”

În momentul numărării voturilor, vocea Cristinei Vărzaru s-a schimbat. Cu un glas tremurând, era anunţat în faţă Cornel Din, cu 95 de voturi, urmat de Alexandru Dedu cu 79 şi Bogdan Voina, cu 48. Maximilian Gavrilă a primit un singur vot.

Vântul schimbării bătea puternic în sală. Preşedintele Dedu era îngândurat, în timp ce alianţa Din – Voina s-a născut foarte rapid, cei doi ieşind împreună din sala de vot şi pozându-se în timp ce dau mâna. Mesajul transmis era clar: contracandidaţii doreau schimbarea cu orice preţ, iar mulţimea fremăta.

În pauza dintre tururile de vot, se distingeau grupurile de susţinători după mimică şi chiar după discurs. Unul dintre votanţi a exclamat: “Aoleu! Nu îmi vine să cred!”, în timp ce din cealaltă tabără se auzea tot mai clar: “E gata! Nu mai scapă”.

Victorie zdrobitoare: 157 – 66 pentru Constantin Din

Procedura s-a reluat şi la turul doi, aceiaşi membrii fiind chemaţi, pe rând, în cabinele de vot. De această dată, glasul Cristinei Vărzaru devenea tot mai spăşit, iar sala simţea schimbarea mai aproape ca oricând.

Cu un ton ironic, preşedintele comisiei de vot, care a avut câteva contre în timpul şedinţei cu Cristina Vărzaru, a invitat-o să facă anunţul final privind rezultatele: “Sunt 225 de voturi exprimate, iar două voturi sunt invalide. O invit pe domnişoara secretar general să anunţe câştigătorul”.

. Alexandru Dedu nu numai că nu a primit niciun vot în plus în turul doi, dar a şi pierdut 13, având un total de 66 de voturi în turul doi.

Alexandru Dedu, vizibil afectat după alegeri: „Nu mă așteptam la un asemenea rezultat”

Vizibil afectat de pierderea alegerilor, Alexandru Dedu a declarat: „Nu mă așteptam la un asemenea rezultat. Nimănui nu îi place să piardă, dar în momentul ăsta simt multă ușurare. FRH e o federație grea și te consumă. Mă bucur dacă am deranjat.

Dacă stăm și ne gândim e o reacție normală (n.r. că unii şi-au schimbat votul). E posibil ca lumea să se fi așteptat la rezultatul final și atunci ca să fie bine și cu noul președinte… Mă așteptam. După primul tur mă așteptam”, a spus Dedu la final.

Din, victorios la alegeri: “Este o zi foarte frumoasă, iubesc cu toată inima handbalul românesc”

De cealaltă parte, sala a izbucnit în urale la alegerea lui Constantin Din, alegătorii alergând să îl felicite şi să îşi facă poze cu noul preşedinte. La declaraţii, Din a fost emoţionat şi copleşit de atenţia ce i se oferă după victorie:

„A fost o perioadă foarte dificilă și mă bucur că s-a terminat așa. Este o zi foarte frumoasă, iubesc cu toată inima handbalul românesc. Am avut o zi foarte frumoasă, probabil la fel de intensă ca cea de azi când am avut ultimul meci internațional, meciul de retragere. Am simțit aceleași emoții puternice ca și astăzi”.

La finalul alegerilor pentru preşedinţia FRH, sala de la Marriott era eliberată de parcă s-ar fi ridicat capacul de la o oală sub presiune. Ulterior s-a trecut la votul pentru postul de vicepreşedinte şi pentru membrii din Consiliul de Administraţie.

Constantin Din şi Sorin Dinu arbitrează viitorul handbalului românesc!

Acolo unde fostul coleg de arbitraj al lui Constantin Din a avut câştig de cauză. Sorin Dinu a fost votat noul vicepreşedinte al Federaţiei Române de Handbal cu 129 de voturi, în dauna Steluţei Luca, care a obţinut 91 de voturi.

Constantin Din şi Sorin Dinu “arbitrează” pentru următorii patru ani, cel puţin, soarta handbalului românesc. Toată lumea speră ca deciziile fostului cuplu de arbitri internaţionali să fie la fel de inspirate ca şi cele pe care le-au avut în teren.