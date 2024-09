Alexandru Dedu, propulsat de Nicuşor Dan la şefia CSM Bucureşti?! Fostul preşedinte al FRH rupe tăcerea şi vorbeşte de următoarele alegeri. Exclusiv

Alexandru Dedu a fost în funcţia de preşedinte al Federaţiei Române de Handbal timp de opt ani de zile, între 2014 şi 2022 , care mai are mandat încă doi ani.

Alexandru Dedu, propulsat de Nicuşor Dan la şefia CSM Bucureşti?!

Iar apele se agită în handbalul românesc, chiar dacă mai este destul până la alegeri. Alexandru Dedu este văzut încă de acum drept unul dintre favoriţi, deşi în lumea handbalului există mai multe informaţii conform cărora ar fi dorit de primarul Capitalei, Nicuşor Dan, la şefia CSM Bucureşti.

ADVERTISEMENT

Alexandru Dedu este în acest moment managerul sportiv general de la Corona Braşov. A reuşit performanţe excelente la clubul de sub Tâmpa, dar odată cu schimbarea primarului la alegerile locale ar putea fi înlocuit din funcţie şi Alexandru Dedu alături de echipa sa, deşi mai are un an de contract.

Alexandru Dedu, despre interesul venit dinspre Rapid şi CSM Bucureşti: “Am alte planuri!”

Astfel, au apărut variantele Rapid şi CSM Bucureşti pentru fostul preşedinte al FRH. FANATIK l-a contactat pe Alexandru Dedu pentru a lămuri situaţia, oficialul de la Corona Braşov spunând că are alte planuri:

ADVERTISEMENT

“Eu în acest moment sunt sub contract, o să vedem ce o să fie. Nu ştiu de unde apar asemenea informaţii, eu le-aş numi fumigene sau nişte glumiţe. Momentan eu am alte planuri şi nu mă văd la CSM Bucureşti, Rapid sau alte cluburi de care spuneţi.

Despre alegerile FRH este devreme să vorbim. Poate că oamenii care lansează astfel de informaţii se pun în gardă şi le e frică. Nu neapărat de o revenire a mea la Federaţie că v-am spus, e prea devreme să vorbim despre alegeri”, a explicat Alexandru Dedu.

ADVERTISEMENT

Director interimar la CSM Bucureşti din 2022

După demiterea Gabrielei Szabo din funcţia de director general al CSM Bucureşti în 2022, clubul este condus de Iulian Pâslaru, care ocupă postul de director intermediar. De destinele echipei de handbal se ocupă Cristina Vărzaru .

Şi Rapid trece printr-o perioadă de mari schimbări. Bogdan Vasiliu a făcut un pas în spate şi nu mai este directorul general al CS Rapid, fiind manager la secţia de handbal feminin a clubului. Între timp, Vlad Andronescu a preluat funcţia de preşedinte.

ADVERTISEMENT

Chiar dacă nu şi-a anunţat momentan candidatura la următoarele alegeri FRH, este de aşteptat ca Alexandru Dedu să îşi propună revenirea în fruntea handbalului românesc pentru un al treilea mandat.

2025 este anul în care îi expiră contractul lui Alexandru Dedu cu Corona Braşov

8 ani a fost Alexandru Dedu preşedinte al FRH