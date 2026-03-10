Sport

Alexandru Dedu se retrage din cursa pentru șefia FRH! Reacția fostului președinte și care sunt candidații rămași. Exclusiv

Unul dintre favoriții din cursa pentru șefia FRH se retrage din cursă. FANATIK a aflat că fostul președinte Alexandru Dedu a luat decizia să se retragă, astfel că vor mai rămâne cinci candidați în luptă.
Marian Popovici
10.03.2026
EXCLUSIV FANATIK
Alegerile FRH vor avea loc pe data de 24 aprilie în București. Candidații au început deja campania electorală și au pornit în „vânătoarea” pentru voturi prin ţară, mai ales că se anunţă o cursă strânsă.

Alexandru Dedu se retrage din cursa pentru şefia FRH!

FANATIK a aflat că unul dintre favoriţii de la alegerile pentru şefia Federaţiei Române de Handbal îşi va retrage candidatura. Este vorba de Alexandru Dedu, fostul preşedinte al FRH între 2014 şi 2022.

Dedu îşi anunţase candidatura chiar în prima zi a noului an, spunând că va fi foarte greu pentru oricine să readucă lucrurile pe un făgaş normal şi că scopul nu este neapărat să câştige aleerile ci să arate realitatea handbalului.

Reacţia lui Dedu pentru FANATIK: „E prematur să discutăm despre asta”

Din informaţiile noastre, Alexandru Dedu vrea să îşi depună candidatura pentru a fi vicepreşedinte al FRH. În acest caz, ar putea să continue în paralel şi în funcţia de manager de la Poli Timişoara, pe care a preluat-o la începutul anului trecut.

FANATIK l-a contactat pe Alexandru Dedu pentru o reacţie vis-a-vis de renunţarea la candidatura pentru preşedinţia FRH. Managerul general de la Poli Timişoara nici nu a confirmat, dar nici nu a infirmat informaţiile noastre: „Pot să vă spun doar că e prematur să discutăm despre asta. Vă mulţumesc”. 

Cinci candidaţi la şefia FRH!

Fără Alexandru Dedu ar rămâne cinci candidaţi la şefia FRH. Este vorba de Constantin Din, Sorin Dinu, Bogdan Voina, Cristian Potora şi Virgil Ion Popovici. Constantin Din este preşedintele în exerciţiu, după ce l-a învins în turul doi pe Alexandru Dedu, la alegerile din 2022.

Sorin Dinu a făcut echipă cu Constantin Din la precedentele alegeri. Dar relaţiile dintre cele două părţi s-au răcit şi actualul vicepreşedinte al FRH va candida la funcţia supremă. Bogdan Voina a candidat şi în urmă cu patru ani, făcând o alianţă cu Constantin Din înaintea turului doi. Şi graţie voturilor primite de la Voina, Din a reuşit să îl învingă pe Dedu.

  • 8 ani a fost Alexandru Dedu preşedintele FRH (2014-2022)
  • 24 aprilie 2026 este data la care vor avea loc alegerile FRH
Marian Popovici
