Alexandru Dobre a presimțit că va avea gol anulat în Rapid – FCSB 0-0 „Chiar vorbeam cu soția…”

Alexandru Dobre putea să fie eroul Rapidului în derby-ul cu FCSB, însă , iar , deși giuleștenii au jucat cu un om în plus încă din prima repriză. Dobre și coechipierul său, Claudiu Petrila, au reacționat după remiza contra campioanei.

Reacția lui Alex Dobre după golul anulat din meciul cu FCSB

În minutul 68 al partidei dintre Rapid și FCSB, Alexandru Dobre a reușit să înscrie cu o lovitură de cap după o fază confuză în careul oaspeților, principalul „vinovat” fiind Vlad Chiricheș. Din păcate pentru giuleșteni, reușita a fost anulată pentru offside după o verificare de aproximativ trei minute din camera VAR.

Fotbalistul Rapidului a vorbit la finalul jocului despre reușita anulată. „Sunt fericit pentru că am reușit să luăm măcar un punct, dar nu pe deplin, îmi doream cele trei puncte, mai ales că FCSB-ul a rămas în zece oameni, dar câteodată, e și ghinion.

Chiar vorbeam cu soția și îi spuneam ‘Când marchezi, cum ar fi să-ți anuleze un gol’ și uite că mi s-a întâmplat. Asta e, trebuia să o trăiesc și pe asta. Chiar mă rugam înainte de meci, spuneam ‘Doamne, te rog ajută-mă să văd ce o să simt când o să marchez cu atâta lume în tribună‘. S-a întâmplat, m-am bucurat pe moment, dar când s-a anulat golul… E o frustrare, dar mergem înainte.

A fost o atmosferă senzațională, le mulțumesc suporterilor, atât eu, cât şi colegii mei şi staff-ul, că au fost alături de noi” a transmis Dobre pentru . Fotbalistul care a semnat cu Rapid după despărțirea de formația portugheză Famalicao a înscris de cinci ori în acest sezon, în cele 16 partide disputate în Superligă.

Claudiu Petrila: „Aș fi preferat să jucăm în Giulești”

Claudiu Petrila a înscris pentru Rapid în ultima victorie contra FCSB-ului, 2-0 în play-off-ul stagiunii precedente. În duelul de duminică, elevii lui Marius Șumudică nu au reușit să profite de faptul că și au obținut un singur punct.

Internaționalul român a explicat motivele pentru care giuleștenii nu au învins: „Pot să spun că e frustrant, puteam să ne facem meciul mult mai ușor, dar cred că ne-a lipsit puțin curaj. Ei au jucat bine și în zece, nu s-au apărat, puteam să avem spații, dar, din păcate, nu le-am găsit. Suntem jucători cu calitate, dar nici ei nu sunt slabi, sunt o echipă foarte bună și probabil din acest motiv ne-am speriat, să nu pierdem cu un om în plus. Repriza a doua a fost slăbuță pentru noi, în condițiile în care am avut un om în plus, trebuia să fim mai direcți spre poartă.

Se poate spune că a existat o relaxare (n.r. pentru că Rapid era deja calificată în play-off), poate o presiune în plus era mai bună pentru noi, am intrat puțin moi. Din păcate, am luat acel galben, dar mi l-am asumat. Stau în următorul meci (n.r. cu Hermannstadt), dar o să fiu odihnit în prima etapă din play-off”.

Duelul s-a disputat pe Arena Națională, dar Petrila e de părere că Rapid ar fi fost avantajată dacă meciul ar fi avut loc în Giulești. „A fost frumos, dar, sincer, aș fi preferat să jucăm în Giulești, e altă atmosferă, altfel ne simțim și noi în teren. E diferit, ei sunt aici ca acasă, a fost puțin greu pentru noi, dar nu trebuie să avem scuze, mai ales că am avut un om în plus” a declarat fotbalistul Rapidului pentru sursa menționată.