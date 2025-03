Starul de la Rapid are o colecție impresionantă de tricouri! Cel mai valoros „trofeu” costă peste 8.000 de euro. Video

Alexandru Dobre s-a ales cu o „zestre” interesantă de tricouri din experiențele pe care le-a avut în Franța, Anglia și Portugalia. Starul de la Rapid București a dezvăluit povestea din spatele celor trei piese cu greutatea din colecția lui.

Alexandru Dobre de la Rapid are o colecție impresionantă de tricouri! Cât costă cel mai valoros „trofeu”

Lupta pentru semnătura lui Alexandru Dobre a fost câștigată, în cele din urmă, de Rapid București. Starul crescut în Anglia , așa cum FANATIK anunța în exclusivitate.

Până la transferul în Giulești, Alexandru Dobre a jucat la Bournemouth, Wigan Athletic, Dijon și Famalicao. Fotbalistul care vrea să revină sub „tricolor” după venirea în SuperLiga are o colecție de tricouri impresionantă pentru orice fotbalist.

Într-un episod postat de giuleșteni pe canalul de YouTube, Alexandru Dobre le-a arătat fanilor câteva „bijuterii” din colecția personală. Primul tricoul pe care mijlocașul român l-a scos din dulap a fost cel al lui Cristiano Ronaldo.

Un s-a vândut cu 8.577 de euro pe site-ul . Alexandru Dobre a dezvăluit cum a primit tricoul de la fostul star de la Real Madrid și Manchester United, care în prezent joacă la Al Nassr.

„Primul tricou e de la Cristiano Ronaldo, are semnătură. L-am primit când eram în Anglia prin Lerma, prietenul meu. Am avut ocazia să vorbesc puțin cu el pe FaceTime. Este un tricou drag sufletului meu”, a declarat Alexandru Dobre.

Alex Dobre are și un tricou de la Olympique Lyon

Starul celor de la Rapid București are și un tricou purtat de Memphis Depay, fost jucător la Manchester United, Barcelona și Olympique Lyon. Alexandru Dobre l-a căpătat după un amical cu francezii pe care FCSB i-a întâlnit joi seara, pe Arena Națională.

Alexandru Dobre mai are două „bijuterii” din Franța. Fotbalistul legitimat la Rapid București are tricourile purtate de Marquinhos și Presnel Kimpembe, care valorează peste 3.200 de euro pe site-ul Memorabid.

„Tricoul lui Depay îl am de la un amical cu Lyon. Cel de la Marquinhos l-am primit după un meci din Ligue 1 cu Dijon. La finalul meciului am luat de la Marquinhos și Kimpembe. Ambii mi-au dat tricoul.

Am fost rezervă, am intrat 25 sau 30 de minute și am reușit să fac un meci foarte bun. I-am terorizat, în semn de respect mi-au dat tricourile lor”, a spus starul giuleștenilor pentru Rapid TV.

Legătura dintre Cristiano Ronaldo și Alexandru Dobre: „Este un modul pentru mine”

Alexandru Dobre lucrează online cu preparatorul fizic pe care-l are și Cristiano Ronaldo. La „Suflet de rapidist”, jucătorul giuleștenilor a dezvăluit cum a ajuns să vorbească cu unul dintre cei mai buni fotbaliști din istorie.

„Cristiano Ronaldo este un model pentru mine și nu doar pentru mine. El tot prin muncă a reușit. L-am cunoscut și am și vorbit cu el. Preparatorul nostru fizic este comun. Da, încă lucrez cu preparatorul fizic cu care lucrează Cristiano Ronaldo.

Și o să mă viziteze și în România o dată pe lună sau de două ori ca să îmi ia anumiți parametri. Lucrăm online. Am dialogat cu el când eram în Anglia la Bournemouth. Îl aveam coechipier pe Jefferson Lerma, care joacă în momentul de față la Crystal Palace și la naționala Columbiei.

Și el știa că îmi place de Ronaldo, că sunt fanul lui. Și mă asemănam mult prin joc. De ce? Că mă uitam la anumiți fotbaliști. Era în națională coleg cu Cuadrado. Ronaldo era coechipier cu Cuadrado la Juventus. L-am rugat pe Lerma să îi spună lui Cuadrado dacă poate să vorbească cu Ronaldo pentru mine”, spunea Alexandru Dobre.