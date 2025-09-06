Alexandru, fiul cel mare al lui Ion Țiriac, imagine surprinzătoare. Cum a reacționat Sorana Cîrstea

Ion Țiriac este unul dintre cei mai cunoscuți oameni de afaceri români. al fostului tenismen, Alexandru, a postat recent o imagine surprinzătoare care a fost apreciată de multă lume. Iată cum a reacționat partenera sa de viață, Sorana Cîrstea.

Alexandru, fiul cel mare a lui Ion Țiriac, imagine surprinzătoare

Alexandru, fiul cel mare a lui , stă departe de lumina reflectoarelor. Ajuns la vârsta de 49 de ani este extrem de discret cu viața privată, dar nu ezită să posteze pe rețelele de socializare diferite fotografii inedite.

Recent, a luat pe toată lumea prin surprindere datorită unei imagini spectaculoase. Le-a arătat tuturor că se menține în formă maximă datorită activităților pe care le desfășoară. Acesta merge constant la sala de antrenament.

Datorită sportului are un trup sculptat și pachete de mușchi. Face exerciții fizice intense, demonstrând că îi place să se antreneze. În plus, are o atenție distributivă pentru că vorbește la telefon în timp ce face mișcare.

„Sesiune de antrenament. Stil de viață dur”, este mesajul pe care l-a scris fiul cel mare al lui Ion Țiriac, pe contul personal de Instagram. Alexandru Ion Țiriac a primit numeroase aprecieri, inclusiv de la iubita ta.

Sorana Cîrstea nu a ezitat să reacționeze la clipul postat de bărbatul cu care se iubește de ani buni. Fosta jucătoare de tenis a lăsat mai multe emoticoane în spațiul virtual, semn că nu a trecut cu vederea antrenamentul acestuia.

Alexandru Ion Țiriac, un împătimit al sportului

Alexandru Ion Țiriac se fotografiază des în sala de forță sau pe plajă, la bustul gol. De fiecare dată își lasă la vedere mușchii, încă o dovadă în plus că muncește din greu pentru a avea un fizic de invidiat, indiferent de vârstă.

„Duminică la ora 6 dimineața fac exerciții pentru a fi în formă zi de zi. Nu te uita niciodată în oglindă, te vei obișnui cu imaginea locului în care ești, nu a locului unde vrei să fii!”, scria fiul cel mare al lui Ion Țiriac, pe Instagram, în primăvara lui 2023.

Cine e Alexandru Ion Țiriac

Alexandru Ion Ţiriac este fiul cel mare al lui Ion Ţiriac. Bărbatul de 49 de ani a venit pe lume în timpul relației afaceristului român cu fotomodelul de origine franceză Mikette von Isenberg. S-a născut pe 22 septembrie 1976.

Părinții săi au avut o relație scurtă, după separare ocupându-se în mod egal de creșterea și educarea acestuia. În momentul de față, a preluat o parte din afacerile familiei. Supraveghează de aproape business-urile construite de tatăl său.

Când are timp liber își îndreaptă atenția spre alte activități. Se declară pasionat de sport, deși nu a ales să practice tenis la fel ca figura paternă. Cu toate acestea, îi place boxul, înotul și are un echilibru perfect pe placa de surf.

A fost căsătorit cu Ileana Lazariuc, fiica Anastasiei Lazariuc. Povestea de dragoste dintre Alexandru Ion Țiriac și frumoasa brunetă a început când amândoi erau foarte tineri. După aproximativ un deceniu de relație și-au unit destinele.

Cununia religioasă a avut loc pe 22 aprilie 2009, în timpul mariajului născându-se și doi băieți. Din păcate, povestea de dragoste a ajuns la final în anul 2017. Vestea că nu mai formează un cuplu a fost dezvăluită abia în 2019.

Câți copii are, de fapt, Ion Țiriac

Alexandru Ion Țiriac nu este singurul copil al afaceristului român. Ion Țiriac are încă doi copii din relația cu jurnalista Sophie Ayad, Natalia și Karim. Fostul tenismen și femeia cu origine egiptene s-au cunoscut la Munchen, în anul 1994.

În perioada respectivă miliardarul român avea mai multe afaceri pe teritoriul Germaniei. Afaceristul și fosta parteneră de viață nu au ajuns niciodată la altar, însă au avut mereu o relație foarte bună după despărțire.

Într-un interviu acordat unei publicații internaționale vedeta a dezvăluit că nu are doar 3 copii, ci 33. A subliniat faptul că averea sa colosală se va împărți în mod egal acestora, deși unii urmași nu-i poartă numele.

„Mereu mi-au plăcut femeile, nu pot să explic acum din ce motiv. Am 3 copii legitimi, dar am 33 în total. Nu îmi poartă numele, dar după dispariția mea, averea va fi împărțită în 33 de părți egale.

Toată lumea va primi aceeași sumă”, le-a spus Ion Țiriac jurnaliștilor italieni de la rosario3.com, relatează . Afaceristul este cel mai bogat român, averea sa fiind estimată la valoarea de 2,1 miliarde de dolari.