Alexandru Greab, propus la FCSB pentru sezonul următor! Portarul e fan al roș-albaștrilor. Exclusiv

Alexandru Greab, portar ultima oară la divizionara secundă Concordia Chiajna, a fost propus la FCSB pentru sezonul următor.

FANATIK a aflat că goalkeeper-ul de 28 de ani ar putea fi o variantă pentru roș-albaștri în cazul în care nu se va putea aduce un alt portar cu experiență, principalul vizat fiind Florin Niță.

Deși Gigi Becali spune că va da credit tinerilor inclusiv între buturi, urmând să vină și Târnovanu de la Poli Iași, Greab ar putea avea șansa lui. Urmează ca oamenii de la FCSB să se pronunțe vizavi de aducerea acestuia.

FCSB are în acest moment doar portari tineri, Andrei Vlad fiind titularul după ce Bălgrădean e „caz închis”. Rezerva lui Vlad în meciul de la Cluj a fost un tânăr adus de la Academie, Răzvan Udrea.

În afara celor doi, la echipa lui Gigi Becali mai este acum și Toma Niga, după ce lui Ducan i s-a prelungit împrumutul la FC Argeș. Din toamnă va veni și Ștefan Târnovanu, cumpărat de la Iași încă de anul trecut, dar lăsat să termine campionatul la Poli.

Cei din staff i-au transmis patronului că este nevoie, totuși, de un portar cu experiență. Nu s-a ajuns încă la niciun acord financiar pentru repatrierea lui Florin Niță, dar între timp a apărut o nouă variantă.

Este vorba despre Alexandru Greab, 28 de ani, 1,98 metri, care le-a fost propus roș-albaștrilor pentru sezonul următor. Din informațiile FANATIK, antrenorii cu portarii de la FCSB, Marius Popa, i-a făcut lobby lui Greab. Urmează să pronunțe și Bogdan Vintilă, și el un fost portar, apoi să se ia o decizie în privința unei eventuale mutări.

Iar varianta, dacă s-ar concretiza, nu l-ar costa niciun ban pe Gigi Becali. Greab, ultima oară la Concordia Chiajna, tocmai s-a despărțit de formația ilfoveană.

„Am ajuns la o înțelegere pe cale amiabilă și am încheiat relațiile contractuale cu Concordia Chiajna. Am înțeles și eu situația clubului, pentru că era greu să plătească unele salarii în această perioadă. Eu venisem cu inima deschisă aici și aveam mari speranțe. Le mulțumesc celor de la Concordia și le doresc succes, dar în acest moment simt că pot mai mult și că mai am un cuvânt de spus și în Liga 1” – Alexandru Greab pentru ProSport

