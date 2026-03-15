Alexandru Ion Țiriac a dezvăluit legile pe care le aplică în afaceri. Ce părere are, de fapt, despre bani

Fiu cel mare al lui Ion Țiriac, Alexandru, a spus care sunt regulile pe care mizează în business. Care este punctul său de vedere legat de partea financiară.
Alexa Serdan
15.03.2026 | 06:30
Ce spune Alexandru Țiriac despre reguli și bani. Sursa foto: Instagram.com
E o apariție rară și nu discută foarte des despre latura materială. De această dată, însă, Alexandru Țiriac a dezvăluit legile pe care le aplică în business, domeniu pe care l-a preluat în mare parte de la celebrul său tată.

Regulile lui Alexandru Țiriac în business

Alexandru Țiriac are 48 de ani și un cuvânt greu de spus în afaceri. După ce a mărturisit cum vede situația din Orientul Mijlociu, unde a fost blocat câteva zile, a făcut lumină în alt subiect de mare actualitate.

În antreprenoriat se descurcă de minune și nu este deloc de mirare că are anumite reguli. Le-a împărtășit cu cei care-l urmăresc în mediul online. Cu această ocazie, fiul cel mare al lui Ion Țiriac a evidențiat mai multe aspecte majore.

În timp ce majoritatea oamenilor vor succes, afaceristul susține că disciplina este prioritară. Puține persoane reușesc să păstreze averile pe care le acumulează de-a lungul timpului pentru că nu au credință, familie și tărie.

„1. Cuvântul tău este reputația ta. Încalcă-l o dată și oamenii își vor aminti pentru totdeauna. Vorbele nu costă nimic. Consecvența câștigă respectul. 

2. Respectul începe acasă. Dacă nu poți să-ți onorezi părinții, familia sau pe tine însuți… nu te aștepta ca lumea să te onoreze”, a notat Alexandru Țiriac, pe pagina personală de Instagram.

Ce crede Alexandru Țiriac despre bani

„3. Banii sunt un instrument, nu un trofeu. Urmărește-i pentru aplauze și te vor înrobi. Folosește-i pentru libertate și te vor servi.

4. Un om se dezvăluie sub presiune. Oricine poate părea puternic când viața este ușoară. Caracterul se arată când lucrurile devin dificile.

5. Cei trei F ai vieții: Faith (n.r. Credință). Family. Fortitudine (n.r Curaj/Vitejie). Credința dă direcție. Familia dă sens. Curajul te ajută să treci peste toate celelalte”, a completat Alexandru Țiriac, în mediul virtual.

Cu siguranță, afaceristul este un exemplu demn de urmat. Are o familie care i-a insuflat niște valori puternice și pe care le duce mai departe prin intermediul celor 2 băieți. Fiul lui Alexandru Țiriac a lăsat și un mesaj la întoarcerea din Orientul Mijlociu.

Ulterior, sora sa mai mică, Ioana, a luat atitudine. A lansat un atac devastator, direct pe rețelele sociale. Frumoasa brunetă a făcut trimitere la cei care critică autoritățile din Dubai, oraș în care locuiește de ani buni.

Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
