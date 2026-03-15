Alexandru Ion Țiriac a dezvăluit legile pe care le aplică în afaceri. Ce părere are, de fapt, despre bani

E o apariție rară și nu discută foarte des despre latura materială. De această dată, însă, Alexandru Țiriac a dezvăluit legile pe care le aplică în business, domeniu pe care l-a preluat în mare parte de la celebrul său tată.

Regulile lui Alexandru Țiriac în business

Alexandru Țiriac are 48 de ani și un cuvânt greu de spus în afaceri. A făcut lumină în un subiect de mare actualitate.

În antreprenoriat se descurcă de minune și nu este deloc de mirare că are anumite reguli. Le-a împărtășit cu cei care-l urmăresc în mediul online. Cu această ocazie, fiul cel mare al lui Ion Țiriac a evidențiat mai multe aspecte majore.

În timp ce majoritatea oamenilor vor succes, afaceristul susține că disciplina este prioritară. Puține persoane reușesc să păstreze averile pe care le acumulează de-a lungul timpului pentru că nu au credință, familie și tărie.

„1. Cuvântul tău este reputația ta. Încalcă-l o dată și oamenii își vor aminti pentru totdeauna. Vorbele nu costă nimic. Consecvența câștigă respectul.

2. Respectul începe acasă. Dacă nu poți să-ți onorezi părinții, familia sau pe tine însuți… nu te aștepta ca lumea să te onoreze”, a notat Alexandru Țiriac, pe pagina personală de .

Ce crede Alexandru Țiriac despre bani

„3. Banii sunt un instrument, nu un trofeu. Urmărește-i pentru aplauze și te vor înrobi. Folosește-i pentru libertate și te vor servi.

4. Un om se dezvăluie sub presiune. Oricine poate părea puternic când viața este ușoară. Caracterul se arată când lucrurile devin dificile.

5. Cei trei F ai vieții: Faith (n.r. Credință). Family. Fortitudine (n.r Curaj/Vitejie). Credința dă direcție. Familia dă sens. Curajul te ajută să treci peste toate celelalte”, a completat Alexandru Țiriac, în mediul virtual.

Cu siguranță, afaceristul este un exemplu demn de urmat. Are o familie care i-a insuflat niște valori puternice și pe care le duce mai departe prin intermediul celor 2 băieți. Fiul lui Alexandru Țiriac a lăsat și un mesaj la întoarcerea din Orientul Mijlociu.

