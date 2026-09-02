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Alex Ioniță, MVP în China după ce și-a calificat echipa în semifinalele Cupei. L-a învins tocmai pe Alexandru Cîmpanu

Alex Ioniță a fost desemnat MVP-ul partidei Yunnan Yukun - Chongqing Tonglianglong 1-0, după ce golul său a calificat echipa gazdă în semifinalele Cupei Chinei. L-a învins pe conaționalul Alexandru Cîmpanu.
Mihai Dragomir
02.09.2026 | 17:50
Alex Ionita MVP in China dupa ce sia calificat echipa in semifinalele Cupei La invins tocmai pe Alexandru Cimpanu
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Alex Ioniță, MVP în China după ce și-a calificat echipa în semifinalele Cupei după duelul cu Alexandru Cîmpanu. Foto: Colaj FANATIK.
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Alexandru Ioniță a fost desemnat MVP în China după ce a contribuit decisiv la calificarea echipei sale în semifinalele Cupei. Fotbalistul român a avut o performanță remarcabilă în meciul care a adus victoria și avansarea în faza următoare a competiției.

Alex Ioniță și-a calificat echipa în semifinalele Cupei Chinei după ce l-a învins pe Alexandru Cîmpanu

Alex Ioniță, cel care a marcat un gol fabulos în prelungirile partidei din campionatul Chinei, a ieșit din nou la rampă. De data aceasta, fostul rapidist a strălucit în Cupă, unde Yunnan Yukun, echipa lui, s-a duelat cu Chongqing Tonglianglong, formația unde joacă Alexandru Cîmpanu. Scorul care a calificat echipa gazdă în semifinale a fost doar 1-0.

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Însă aspectul interesant aici este faptul că Alexandru Ioniță a fost cel care, în minutul 73, a înscris și a stabilit astfel deznodământul partidei. Pentru prestația sa, dar mai ales pentru faptul că a adus calificarea în runda următoare, el a primit premiul de MVP al partidei. Platforma Flashscore l-a notat cu 8,5, în timp ce Andrei Burcă, colegul său din defensivă, a primit 7,3.

Alexandru Ioniță, duel cu Nicușor Stanciu pentru un loc în finala Cupei Chinei

Pentru locul în marea finală, Alex Ioniță și Yunnan Yukun trebuie să treacă de cei de la Dalian Yingbo, acolo unde evoluează un alt român, Nicușor Stanciu. Cei doi români se vor confrunta pe 21 noiembrie, de la ora 10:00.

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Cum s-a descurcat Alexandru Cîmpanu împotriva echipei lui Alexandru Ioniță

După ce a fost învins recent de Nicușor Stanciu, Alexandru Cîmpanu a sperat să se răzbune la partida din Cupă. El a fost faultat în careu în minutul 85, iar „centralul” partidei a dictat lovitură de la 11 metri pentru echipa lui. Ulterior, VAR a analizat mai bine faza și a decis că nu se poate acorda penalty.

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  • 20 de contribuții are Alex Ioniță la Yunnan Yukun în acest sezon
  • 11 contribuții are, la rândul său, Alexandru Cîmpanu la Chongqing Tonglianglong în acest sezon
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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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