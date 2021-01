Alexandru Ioniță, dezvăluiri despre scandalul de dopaj: „Vor fi mari surprize! Îmi asum greșelile”

Acuzat de către Dani Coman că „a dat cu pixul” în fața comisiei de audieri a ANAD, Alexandru Ioniță a declarat că nu a făcut altceva decât să spună adevărul. El susține că este neplătit de luni bune.

Într-un interviu acordat în exclusivitate site-ului FANATIK, președintele Astrei Giurgiu, Dani Coman, a afirmat că nu l-a numit „trădător” pe Ioniță, dar l-a ironizat pentru că a colaborat cu ANAD.

Fotbalistul a recunoscut că a dat declarații în fața comisiei de audieri și susține că vrea să își salveze cariera. El ar putea primi o pedeapsă cu mult redusă, dacă ANAD va decide că fostul rapidist, Seto și Fatai sunt vinovați.

Alexandru Ioniță, dezvăluiri despre scandalul de dopaj. A fost ironizat de Dani Coman

Scandalul de dopaj de la Astra Giurgiu a izbucnit în luna septembrie a anului 2020, atunci când Takayuki Seto, Alexandru Ioniță și Kehinde Fatai au fost fotografiați la clinica Cronos Med, în timp ce le erau injectate vitamine. Procedura nu este una interzisă, însă este restricționată la o limită de lichid pe care cei trei ar fi depășit-o.

ANAD s-a sesizat în acest caz, după ce a văzut fotografiile în care apar fotbaliștii, iar o anchetă a fost imediat demarată. Cei trei au fost suspendați provizoriu, iar comisia de audieri a organismului care luptă împotriva dopajului în sport este așteptată să dea un verdict final la începutul lunii februarie.

Deși au fost chemați la audieri, cei trei fotbaliști ai Astrei nu s-au prezentat. Cu excepția lui Alexandru Ioniță, cel care a oferit declarații în fața anchetatorilor în luna ianuarie, sfătuit de impresarul Victor Becali. Grație colabărării sale, Ioniță ar putea beneficia de o pedeapsă mult mai mică decât cei patru ani de suspendare pe care îi riscă Seto și Fatai.

Vestea că Ioniță și-a recunoscut vina în fața comisiei ANAD nu le-a picat deloc bine oficialilor clubului Astra, club care riscă să fie exclus din Liga 1, dacă fotbaliștii vor fi găsiți vinovați. De altfel, giurgiuvenii au anunțat că au suspendat contractele fotbaliștilor, imediat după ce a apărut informația că Ioniță a vorbit în fața anchetatorilor.

„Eu cred în continuare în nevinovăția jucătorilor, chiar dacă lui Alex i-a plăcut să dea cu pixul. Datele pe care le-am primit de la respectiva clinică arată că jucătorii nu au depășit cantitatea care este permisă. Nu l-am numit niciodată pe Alexandru Ioniță trădător. I-am dat un mesaj, într-adevăr, în care l-am întrebat ce s-a întâmplat. Dar eu nu am jignit niciodată un jucător, indiferent care este părerea mea”, a spus Dani Coman în exclusivitate pentru FANATIK.

Cum se apără atacantul: „Minciuna a devenit virtute”

Ironizat de președintele clubului Astra și cu o înțelegere contractuală suspendată, Ioniță ar putea să iasă bine din acest scandal, dacă va primi pedeapsa de 12-15 luni, aferentă celor care colaborează cu anchetatorii ANAD. El a vorbit despre situația în care este implicat și s-a apărat, susținând că a fost neplătit și ignorat de clubul Astra, de când a fost suspendat.

„Cel mai mult mă intrigă că am văzut că minciuna a devenit virtute. Am fost făcut turnător, de parcă trebuia să mint în legătură cu evenimentele din dosar. Totuși, vor fi mari surprize dacă dosarul va fi făcut public. Sunt un tânăr care a învățat să își asume greșelile. Am învățat că în viață sunt efecte ale deciziilor pe care le luăm. Nu am de gând să mint, cu orice risc.

Fotbalul se termină la un moment, dar cel mai important e cum te construiești ca om. Stau pe tușă de ceva vreme, sunt luni în care chinul eu l-am suportat. Nu altcineva. Neplătit și măcinat de gânduri, fără bază de pregătire și fără antrenamente profesioniste într-un grup.

Nu poate să existe un conflict între mine și Dani Coman. Este o diferență de vârstă și experiență pe care le respect. Dani Coman are tot respectul meu că este un om că mi-a fost alături în mai multe momente. Dar deciziile eu le iau. Dacă Dani Coman mă ceartă, iar eu nu am argumente, voi ține capul jos și îl voi asculta. E exclus vreun conflict între noi doi. Discuțiile noastre private, vor rămâne private. Cel puțin, din partea mea”, a spus Ioniță pentru evz.ro.