Alexandru Ioniță II n-a mai plâns după ce a luat FCSB campionatul. I-a atacat pe internet pe noii campioni!

FCSB a câștigat campionatul, după un sezon în care a dominat copios SuperLiga, fără a avea hibe de formă. , la finalul meciului cu CFR Cluj.

Alexandru Ioniță II, atac la FCSB

Alexandru Ioniță II, un rapidist convins, a publicat o fotografie pe contul personal de Instagram. Fotografia este un atac la problemele de palmares ale FCSB-ului, despre care s-a speculat că ar celebra primul titlu.

ADVERTISEMENT

Fotografia postată de mijlocaș ilustrează o serie de steme ale unor cluburi care au un singur titlu în palmares, alături de FCSB. Printre acestea sunt Oțelul Galați și Unirea Urziceni, despre care .

De altfel, acolo se află și Astra Giurgiu, formație pentru care activă când a câștigat respectivul titlu. Fotografia este o parodie a situației palmaresului FCSB-ului, despre care s-a spus că ar celebra titlul 27, 6 sau primul titlu.

ADVERTISEMENT

Situația este și mai amuzantă, întrucât mijlocașul este un aprig contestatar al FCSB-ului, pe care a înțepat-o în multiple rânduri. De altfel, s-a făcut și cunoscut pentru un episod din urmă cu șapte ani.

Interviul celebru când a plâns

Alexandru Ioniță II s-a făcut celebru pentru un episod din urmă cu șapte sezoane, când Viitorul lui Hagi cucerea titlul. Mijlocașul, atunci în curtea giurgiuvenilor, a plâns la interviu când FCSB părea aproape de titlu.

ADVERTISEMENT

“Mie îmi vine să plâng. Am ghinion, am ratat foarte uşor. Mi-am dorit cel mai mult în viaţă să nu ia titlul Steaua. Mă scuzaţi, nu pot să vorbesc. Am pierdut prea uşor, au ajuns de două ori la poartă.

Mi-am dorit foarte mult să câştig. Am vrut să dăm peste nas tuturor şi să facem măcar un egal. Ce puteam să fac mai mult? Eram în stare să bag şi capul în contră. Noi trebuia să-i împiedicăm azi şi să facem un culoar cât mai uşor Viitorului.

ADVERTISEMENT

Mi-aş fi dat cinci ani din viaţă doar ca să nu ia Steaua (n.r. FCSB) campionatul. Nu o să ajung niciodată acolo. Eu nu m-am cerut acolo, domnul Becali a spus. M-am apucat de fotbal pentru Rapid”, a spus Alexandru Ioniță II, în anul 2017, după un meci pierdut cu FCSB.