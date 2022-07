Alexandru Ioniță, suspendat din nou de ANAD! Ce interdicție a încălcat mijlocașul Rapidului

Mijlocașul Rapidului a fost suspendat pentru că s-a antrenat pe stadionul Dinamo în perioada în care fusese deja sancționat.

Alexandru Ioniță, suspendat din nou de ANAD

din nou după ce s-a antrenat pe stadionul Dinamo în perioada în care era deja sancționat, iar Rapid nu l-a folosit deloc în meciurile amicale și nu îl va putea utiliza nici în primele două etape ale campionatului, conform .

De la revenirea sa la Rapid, Alex Ioniță a strâns 22 de meciuri, reușind să marcheze patru goluri și să ofere două pase decisive în toate competițiile pentru giuleșteni.

La finalul lunii mai, Alex Ioniță vorbea despre perioada petrecută la CFR Cluj, sub comanda lui Dan Petrescu, explicând că a pierdut mult timp fără să joace pentru campioana României:

„Am trei titluri, dar nu am jucat atât de mult pe cum mi-aș fi dorit. Am pierdut foarte mult timp. Și cu transferul la CFR, poate că nu am fost atât de inspirat, dar nu știi dinainte ce îți oferă viitorul”.

27 de ani are Alex Ioniță

„Nu am înțeles de ce Petrescu m-a vrut acolo!”

și a mărturisit că nu a înțeles niciodată motivul pentru care Dan Petrescu și l-a dorit la CFR Cluj: „Poate dacă alegeam să mai rămân la Astra… Da, și la Universitatea Craiova la fel.

După care am vrut să revin la Rapid, nu s-a putut și am fost suspendat. Stilul de joc al lui Dan Petrescu era total diferit față de ce puteam eu să ofer.

Nu am înțeles niciodată de ce m-a vrut acolo și nu aveam niciodată cum să mă integrez, pentru că nu făceam decât să alerg și nu îmi puneam în evidență calitățile mele. Și atunci făceam faza defensivă, doar că nu mai aveam reușite și nu eram apreciat doar cu ceea ce făceam”.

„Chiar nu pot să înţeleg. Ok, în campionat am avut acea serie de meciuri terminate la egalitate, în care nu am reuşit să ne desprindem ca să rămânem pe un loc de play-off, iar acum am început foarte bine şi la fel cu ultimele trei meciuri am stricat totul”, a mai spus Alex Ioniță.

