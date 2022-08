Alexandru Ișfan, savuros în episodul 4 din SuperLiga Show! „Când pierd un meci, vorbesc doar cu mama”. Video

Alexandru Ișfan (22 de ani) este unul dintre cei mai în vogă fotbaliști din SuperLiga. Deși au trecut doar cinci etape, mijlocașul lui FC Argeș a marcat deja două goluri și a oferit două pase decisive. , Universitatea Craiova sau Rapid a oferit un interviu savuros în cel mai recent episod din SuperLigaShow.

Alexandru Ișfan s-a destăinuit în episodul 4 din SuperLiga Show

Alexandru Ișfan joacă la FC Argeș din iulie 2021, când a semnat cu alb-violeții din postura de jucător liber de contract, după șapte ani petrecuți la echipa din orașul natal, CS Mioveni.

Vara acesta, FANATIK a anunțat în exclusivitate că mijlocașul în vârstă de 22 de ani a devenit în totalitate . Ișfan a povestit cum a făcut primii pași în fotbal și cum s-a îndrăgostit de „sportul rege”.

„La 6 ani, eram în fața blocului cu tata și a venit un antrenor, Dragoș Stroe. Eu eram mereu cu mingea pe acolo. Dădeam foarte tare cu stângul la poartă și l-a întrebat pe tatăl meu dacă e de acord să mă aducă a doua zi la antrenament, la ora 16:00. Tata a zis că e de acord, m-a dus a doua zi la antrenament și de atunci nu m-am oprit nicio zi, de la 6 ani.

Când eram mic nu mă gândeam și cred că nu se gândește nimeni. Vârsta nu îți permite să te gândești așa sus, dar trecând anii și ajungând la 15-16 ani am conștientizat că fotbalul poate să îți aducă ceva frumos în viață și făcând ceea ce îți place, dintr-o pasiune, să devină practic un stil de viață” , a declarat Alexandru Ișfan.

În precedenta ediție de campionat, mijlocașul ofensiv a marcat trei goluri. Pentru noul sezon și-a propus însă obiective mult mai mari, iar pentru îndeplinirea lor este ajutat de toată crema lui FC Argeș.

„Acum, sezonul acesta, îmi doresc să marchez mult mai mult decât sezonul trecut. E normal să îmi doresc să fac un pas în carieră, dar până nu e nimic clar și concret gândul meu e doar la FC Argeș.

Mister Prepe (n.r. – Andrei Prepeliță) vorbește foarte mult cu mine și nea Jean (n.r. – Vlădoiu). Foarte mult vorbesc cu mine, zi de zi. Nea Jean ma sună zi de zi și îmi dă sfaturi și le mulțumesc. Din vestiar, Lato (n.r. – Iasmin Latovlevici) îmi e prieten. E un exemplu pentru mine și îmi place foarte mult de el și îl apreciez pentru tot ce a făcut în cariera lui.

Noi tinerii și cei care n-au jucat la un nivel foarte înalt, ca el, avem de învățat foarte multe. Mă ajută foarte mult și îi mulțumesc, Legat de orice mă ajută, sfaturi, viață, fotbal, orice, orice. Nu s-ar face neapărat antrenor. Nu pare că e la finalul carierei. Și cum se antrenează și cum rămâne după antrenament să se antreneze, nu pare că e la final de carieră. Cum zice și el, se simte ca la 25 de ani”, a adăugat Ișfan.

„Este foarte greu când pierzi. E o supărare foarte mare. Nu vorbesc cu nimeni”

În cadrul ediției cu numărul 4 din SuperLigaShow, Alexandru Ișfan a dezvăluit care este cea mai mare bucurie pe care i-o produce fotbalul, dar și cea mai mare supărare. În prezent, FC Argeș e pe locul 9 în campionat, cu șase puncte, după ce a obținut două victorii și a suferit două înfrângeri.

„(n.r. – care e cea mai frumoasă senzație în fotbal?) Golul, senzația de gol, cum te strigă lumea și cum te aplaudă, e o senzație fabuloasă. Și victoria, la final, nu sunt cuvinte prin care poți descrie acea senzație”.

(n.r. – și cea mai neplăcută?) Când pierd un meci nu îmi vine să vorbesc cu nimeni. Vorbesc doar cu mama. Nu mă uit pe telefon la nimic. Doar vorbesc cu mama. Stau cu ea. Este foarte greu când pierzi. E o supărare foarte mare”, a dezvăluit Alex Ișfan.

„Stăteam cu Turda, era lângă mine și, la un moment dat, am țipat amândoi și ne-am luat în brațe”

Alexandru Ișfan a dezvăluit ce hobby-uri are și a povestit și o întâmplare amuzantă. Andrei Prepeliță și-a dus fotbaliștii la film, dar alegerea peliculei n-a fost deloc pe placul lui Ișfan și a lui Grigore Turda.

„Merg la cinema, la filme, mă uit la seriale. Merg la pescuit. Stau în cameră cu Tofan și el e înrăit cu treaba asta. Are barcă, are multe chestii și i-am zis să mă ia și pe mine și am fost de câteva ori.

(n.r. – serialele preferate) Game of Thrones e primul, Peaky Blinders și Prison Break. Le-am văzut de câte două-trei ori pe fiecare.

La film am fost acum trei zile cu colegii din echipă, la cinema, la un film de groază nu prea merg la filme de groază, ‘Telefonul negru’. M-am speriat un pic, am țipat un pic prin sală. Stăteam cu Turda, era lângă mine și la un moment dat am țipat amândoi și ne-am luat în brațe. A fost amuzant”, a conchis mijlocașul.