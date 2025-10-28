Alexandru Mățan „a spart gheața” în Grecia! De când nu mai dăduse gol fotbalistul lui Panetolikos. Video

ADVERTISEMENT

Alexandru Măţan (26 de ani) a marcat un gol pentru Panetolikos , care a surclasat-o pe Ellas Syrou cu scorul de 4-1, marți, 28 octombrie, în etapa a 3-a din Cupa Greciei.

Alexandru Mățan și-a deschis cont în Grecia la Panetolikos. La trei luni distanță de la transferul în Grecia, playmakerul român a reușit să spargă gheața și să înscrie primul gol.

El a marcat în victoria cu Ellas Syrou, scor 4-1, din runda a 3-a a Mățan a punctat pentru 2-1 în minutul 13, când oaspeții tocmai egalaseră din penalty. – vezi

Ο Ματσάν έκανε το 2-1 για τον Παναιτωλικό με γκολ-ζωγραφιά — SPORT24 (@sport24)

De când nu mai înscrisese Mățan într-un meci oficial

Pentru Mățan, meciul din cupă cu Ellas Syrou a fost al 10-lea după transferul la Panetolikos. Fotbalistul crescut la Academia Hagi nu mai marcase de peste un an de zile într-un meci oficial. Ultimele reușite ale lui Mățan datau din 13 octombrie 2024, când . Playmakerul evolua atunci la Columbus Crew, care o învingea pe New England Revolution cu 4-0.

Alex Mățan a plecat din SUA în ianuarie 2025 și imediat a semnat cu Dibba Al-Hisn din Emiratele Arabe Unite. Acolo, mijlocașul ofensiv a rezistat doar câteva luni, reușind să bifeze doar 3 meciuri și să nu dea niciun gol.

