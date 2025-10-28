Sport

Alexandru Mățan „a spart gheața” în Grecia! De când nu mai dăduse gol fotbalistul lui Panetolikos. Video

Alexandru Mățan „a spart gheața” în Grecia. Fotbalistul în vârstă de 26 de ani a înscris primul său gol după transferul la Panetolikos. Victorie la scor în meciul de cupă cu Ellas Syrou
Cristian Măciucă
28.10.2025 | 21:33
Alexandru Matan a spart gheata in Grecia De cand nu mai daduse gol fotbalistul lui Panetolikos Video
Alexandru Mățan „a spart gheața" în Grecia! De când nu mai dăduse gol fotbalistul lui Panetolikos.
Alexandru Măţan (26 de ani) a marcat un gol pentru Panetolikos , care a surclasat-o pe Ellas Syrou cu scorul de 4-1, marți, 28 octombrie, în etapa a 3-a din Cupa Greciei.

Alexandru Mățan, primul gol în Grecia la Panetolikos

Alexandru Mățan și-a deschis cont în Grecia la Panetolikos. La trei luni distanță de la transferul în Grecia, playmakerul român a reușit să spargă gheața și să înscrie primul gol.

El a marcat în victoria cu Ellas Syrou, scor 4-1, din runda a 3-a a Cupei Greciei. Mățan a punctat pentru 2-1 în minutul 13, când oaspeții tocmai egalaseră din penalty. – vezi VIDEO

De când nu mai înscrisese Mățan într-un meci oficial

Pentru Mățan, meciul din cupă cu Ellas Syrou a fost al 10-lea după transferul la Panetolikos. Fotbalistul crescut la Academia Hagi nu mai marcase de peste un an de zile într-un meci oficial. Ultimele reușite ale lui Mățan datau din 13 octombrie 2024, când a reușit un hattrick în MLS. Playmakerul evolua atunci la Columbus Crew, care o învingea pe New England Revolution cu 4-0.

Alex Mățan a plecat din SUA în ianuarie 2025 și imediat a semnat cu Dibba Al-Hisn din Emiratele Arabe Unite. Acolo, mijlocașul ofensiv a rezistat doar câteva luni, reușind să bifeze doar 3 meciuri și să nu dea niciun gol.

  • 2,5 milioane de euro e cota de piață a lui Alexandru Mățan, conform transfermarkt.com
  • 1 an de contract are Alexandru Mățan cu Panetolikos
