Sport

Alexandru Mățan, gol decisiv în Grecia! Românul a fost de neoprit pe contraatac. Video

Alexandru Mățan continuă evoluțiile bune din campionatul Greciei și a reușit să fie pe lista marcatorilor în victoria echipei sale, Panetolikos, 2-1, contra celor de la Kifisia.
Mihai Alecu
09.03.2026 | 21:26
Alexandru Mățan a marcat în Grecia
Fotbalistul crescut la Academia Hagi, care a preferat să-și continue cariera în străinătate și în vară, când a fost dorit în SuperLiga, continuă să aibă evoluții apreciate și să-și arate valoarea.

Alexandru Mățan, decisiv pentru cei de la Panetolikos

Alexandru Mățan a fost dorit de Dinamo în trecut, însă a preferat să rămână în străinătate și a acceptat propunerea venită de la formația greacă Panetolikos. Românul a primit tricoul cu numărul 10 și mare încredere de la șefii grupării, iar fotbalistul reușește să-și arate valoarea.

Ultima etapă din campionatul Greciei l-a găsit din nou titular pe Alexandru Mățan, care a profitat de această șansă și și-a trecut numele pe lista marcatorilor în duelul cu Kifisia. Românul a primit o pasă pe contraatac, a preluat pe poziție viitoare, după care a scăpat singur cu portarul, în poziție laterală.

Fotbalistul celor de la Panetolikos a șutat în forță, la colțul lung, goalkeeperul advers a intervenit și a parat balonul, însă insuficient pentru a evita golul, asta pentru că mingea a avut forță și s-a dus, în cele din urmă, lângă bară. Mățan a mai avut câteva incursiuni periculoase, dar nu a mai putut să marcheze, însă s-a ales pe finalul confruntării cu un cartonaș galben.

  • Alexandru Mățan a ajuns la 29 de meciuri pentru cei de la Panetolikos, timp în care a reușit să marcheze de 4 ori și să ofere 3 pase decisive.

Alexandru Mățan e coleg în Grecia cu un alt fost jucător de la Academia Hagi

În vara anului 2022, Sebastian Mladen alegea să plece de la Farul Constanța și să meargă în Grecia, la Panetolikos, De atunci și până în prezent, fotbalistul român evoluează în Grecia și o face bine, iar meciul cu Kifisia l-a găsit pe teren, în primul 11, în centrul apărării.

Panetolikos a ajuns datorită victoriei obținute cu 2-1 la 24 de puncte în clasament după cele 24 de etape scurse din campionatul Greciei. Formația la care joacă cei doi fotbaliști români se află astfel pe locul 10 și ar putea forța prezența în grupa de calificare pentru cupele europene, diferența până la poziția a 8-a fiind în acest moment de doar 4 puncte, însă mai sunt doar 2 etape din sezonul regulat.

