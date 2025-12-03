Alexandru Matei, ghinion teribil în UTA Arad – FCSB! Abia a intrat pe teren şi a ieşit în lacrimi după o accidentare horror. Video

ADVERTISEMENT

din a doua etapă a Cupei României. Echipa lui Adi Mihalcea a controlat meciul împotriva unei formaţii experimentale a „roş-albaştrilor” din care au făcut parte mai mulţi jucători din academie.

Alexandru Matei, accidentare horror! E suspect de ruptură a ligamentelor încrucişate

Finalul confruntării a fost marcat de accidentarea tânărului Alexandru Matei. Abia intrat în minutul 87, mijlocaşul a suferit o accidentare horror la mijlocul terenului, genunchiul fiind afectat de o alunecare.

ADVERTISEMENT

Jucătorul în vârstă de 17 ani a primit îngrijiri medicale, izbucnind în lacrimi câteva momente mai târziu. A fost scos cu targa de pe gazon şi este suspect de ruptură a ligamentelor încrucişate.

Matei, transferat de UTA Arad de la Poli Timişoara! A debutat la 16 ani în SuperLiga

Alexandru Matei a fost transferat în vara anului 2024 de la echipa de tineret a celor de la Poli Timişoara la UTA Arad. Câteva luni mai târziu, în aprilie 2025, Alexandru Matei a debutat în SuperLiga, în UTA – Hermannstadt.

ADVERTISEMENT

În actuala stagiune, Alexandru Matei a fost de mai multe ori în atât în campionat, cât şi în Cupa României, dar nu a bifat niciun minut. Din păcate, minutele petrecute cu FCSB ar putea fi singurele din acest sezon.

ADVERTISEMENT