„Este simplu cu golurile astea norocoase! Suntem cei mai slabi!”. Alexandru Mateiu, reacție vehementă după FCSB – Universitatea Craiova

Alexandru Mateiu (31 de ani) a fost transferat de Universitatea Craiova, în vara lui 2014, de la FC Brașov, pentru 500.000 de euro.

Acesta mai are contract până în 2022 cu gruparea din Bănie.

Alexandru Mateiu, reacție vehementă după FCSB – Universitatea Craiova

a avut o reacție vehementă după înfrângerea usturătoare cu FCSB. Acesta consideră norocoase golurile marcate de .

În același timp, Mateiu a semnalat că Universitatea Craiova trece printr-o perioadă foarte grea.

„Este uşor să începi de la 2, 3 la 0. Şansa a fost de partea lor, le-a intrat tot astăzi. Este simplu cu golurile astea norocoase şi să începi meciul atât de uşor. Şi noi dacă aveam 2, 3 la 0 cred că ne băteam noi joc de ei. Noi am crezut că am trecut peste meciul cu Laci, am venit cu mare încredere, chiar ne gândeam că o să facem un meci bun şi vom câştiga.

Noi am câştigat Cupa, Supercupa, nu mai suntem ăia buni, suntem cei mai slabi. Nu este sfârşitul campionatului, nu am pierdut un sezon. Este al doilea meci, a fost o greşeală din partea noastră. Toţi greşim. Este a doua etapă, nu e chiar aşa mare dezastru.

Ar fi un dezastru, cum a fost şi anul trecut cu Tbilisi, mare umilinţă va fi. Sper să nu fie cazul, o să facem tot posibilul să ne calificăm şi sper că vom trece mai departe”, a declarat Alexandru Mateiu, la finalul partidei cu FCSB.

Golurile FCSB-ului au fost marcate de Olimpiu Moruțan, Octavian Popescu, Andrei Cordea și Florin Tănase. În timp ce unica reușită a oltenilor a fost semnată de Jovan Markovic.

Universitatea Craiova nu o duce bine nici în Conference League, acolo unde a pierdut contra albanezilor de la Laci, 0-1, în prima manșă din turul 2 preliminar.

În următorul meci de Liga 1, Universitatea Craiova va juca, acasă, contra moldovenilor de la FC Botoșani.

