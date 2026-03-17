Alexandru Maxim a marcat cu Fenerbahce, dar până la final a fost dezastru pentru Gaziantep. Video

Gaziantep, echipă la care a fost titular și căpitan, a pierdut duelul din deplasare, cu Fenerbahce, 1-4, în runda cu numărul 27 a , iar singurul gol al oaspeților a purtat semnătura jucătorului român.

Alexandru Maxim, marcator în eșecul drastic suferit de Gaziantep cu Fenerbahce

Fenerbahce a confirmat că este o forță în campionatul Turciei și a obținut toate cele 3 puncte din duelul cu Gaziantep. Gazdele au deschis scorul în finalul primei reprize, prin Nene Dorgeles, după care a urmat o egalare surprinzătoare a oaspeților, imediat după ieșirea de la cabine.

Gaziantep a reușit să obțină un penalty și Alexandru Maxim și-a asumat responsabilitatea execuției. Fotbalistul român a marcat cu o execuție foarte bine plasată, care nu a putut să fie apărată de Ederson, fostul goalkeeper de la Manchester City, care a ghicit colțul, fără vreun rezultat însă. Cei de la Fenerbahce au răspuns însă virulent și până la finalul celor 90 de minute au mai înscris de 3 ori, prin Nene, care a izbutit hat-trick-ul, plus un gol care a purtat semnătura lui N’Golo Kante.

Alexandru Maxim 🇹🇷 Fenerbahçe 1-1 Gaziantep FK — Goal Gallery (@Goalgallery2)

Alexandru Maxim a ajuns la 5 goluri și 7 pase decisive după meciul dintre Fenerbahce și Gaziantep.

Deian Sorescu a rămas pe banca de rezerve în meciul dintre Fenerbahce și Gaziantep

Celălalt jucător român de la Gaziantep, Deian Sorescu, nu a fost trimis deloc pe teren de către antrenorul grupării sale. Decizia a fost surprinzătoare pentru că Burak Yilmaz a avut mari probleme de lot și a trebuit să cheme doi puști pentru a strânge 5 jucători de câmp care să fie pe bancă.

Gaziantep nu are însă probleme în clasament, în ciuda eșecului, și se află pe locul 9, cu 33 de puncte, cu un avans de 11 puncte până la primul loc retrogradabil. În etapa viitoare, trupa lui Maxim și Sorescu va primi vizita celor de la Alanyaspor, echipă care joacă Ianis Hagi, cel care a marcat recent din lovitură liberă pentru trupa sa.

