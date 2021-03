Alexandru Maxim, dorit de cele mai importante cluburi din Turcia. Cu cine ar putea semna

Internaționalul Alexandru Maxim ar putea face obiectul unui transfer spectaculos la sfârșitul actualului sezon. Două echipe care se luptă pentru titlul de campioană îl urmăresc pe mijlocașul român.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Anunțul momentului a fost făcut de Marius Șumudică, tehnicianul care a insistat pentru transferul lui Maxim la Gaziantepspor.

În 45 de meciuri, câte a bifat Alexandru Maxim în tricoul lui Gaziantep, mijlocașul ofensiv al echipei naționale a marcat 19 goluri și a furnizat trei pase decisive pentru coechipieri.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Două pretendente la titlu în Turcia îl urmăresc pe Alexandru Maxim

Marius Șumudică a dezvăluit în presa din Turcia și numele echipelor care îl monitorizează atent pe jucătorul lui Gaziantep.

”Alex Maxim este un jucător dorit de forțele din Turcia, de Galatasaray, de Beșiktaș. A crescut foarte mult cu mine.

ADVERTISEMENT

Am reușit să-l fac să joace la capacitatea lui maximă și așa a intrat în atenția granzilor din Turcia. Sunt mândru că am lucrat cu el și că am putut să contribui la ascensiunea lui”, a spus Șumudică, pentru platforma Ensonhanber.

Cifrele lui Maxim spun tot

În vârstă de 30 de ani, Alexandru Maxim a început fotbalul la Olimpia Piatra Neamț, iar la 14 ani era achiziționat de Ardealul Cluj. Între 2007 și 2011 a evoluat în Spania (Espanyol Barcelona și Badalona), iar în 2011 era achiziționat de Pandurii Târgu Jiu.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Între 2013 – 2019 a evoluat vreme de 7 ani în campionatul Germaniei, la VFB Stuttgart și la Mainz 05, iar în Turcia a fost transferat în 2020 la cererea lui Marius Șumudică, la Gaziantepspor.

Alexandru Maxim este cotat în acest moment la 2,6 milioane de euro, iar cea mai înaltă cotă de piață a atins-o în 2014, la Stuttgart, 7 milioane de euro.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT