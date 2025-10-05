Sport

Alexandru Maxim, gol în Karagumruk – Gaziantep 0-2. Ce au scris turcii despre el și ce notă a primit românul. Sorescu nu a fost în lot

Alexandru Maxim a ieșit din nou la rampă în Turcia. Fotbalistul român a marcat în Karagumruk - Gaziantep 0-2. Cu cât a fost notat după meci și ce impresie a lăsat.
Mihai Dragomir
05.10.2025 | 19:45
Alexandru Maxim gol in Karagumruk Gaziantep 02 Ce au scris turcii despre el si ce nota a primit romanul Sorescu nu a fost in lot
ULTIMA ORĂ
Un nou gol marcat de Alexandru Maxim pentru Gaziantep în Turcia. Sursa Foto: Facebook Gaziantep Futbol Kulübü.

Un nou weekend de vis pentru Alexandru Maxim în Turcia. Fotbalistul român a marcat în Karagumruk – Gaziantep 0-2. Ce au notat turcii despre experimentatul jucător și cum a înscris pentru formația sa.

ADVERTISEMENT

Alexandru Maxim continuă să performeze în Turcia

După ce a scris istorie la finalul sezonului trecut, când a devenit jucătorul cu cele mai multe apariții din istoria clubului Gaziantep, Alexandru Maxim nu dezamăgește nici în actuala stagiune competițională.

Gaziantep s-a deplasat în runda cu numărul 8 din campionat pe terenul celor de la Karagumruk. Oaspeții au plecat cu toate cele 3 puncte după ce Alexandru Maxim a deblocat tabela din penalty, în minutul 55, iar Kozlowski a stabilit scorul final în minutul 69.

ADVERTISEMENT

Gazdele au avut ocazia să reducă din diferență, însă și-au irosit șansa. David Datro Fofana, fotbalistul împrumutat de la Chelsea, a ratat de la 11 metri în minutele de prelungire (90+8).

Deian Sorescu, celălalt român de la Gaziantep, nu a prins lotul pentru acest meci. Fundașul nu s-a aflat nici măcar pe banca de rezerve, după ce a jucat în toate meciurile de la startul sezonului, runda trecută bifând 30 de minute în remiza 2-2 cu Samsunspor.

ADVERTISEMENT
Un sistem masiv de curenți oceanici se comportă extrem de ciudat, iar cercetătorii...
Digi24.ro
Un sistem masiv de curenți oceanici se comportă extrem de ciudat, iar cercetătorii cred că Europa va fi afectată: „E îngrijorător”

https://twitter.com/RealMzohaib/status/1974858631620554850

Ce au scris turcii despre Alexandru Maxim

Alexandru Maxim a fost notat cu 7 de cei de la Sofa Score. Românul a fost integralist și a avut cifre bune. El a înregistrat 27 de pase reușite dintr-un total de 35, reușind pe lângă gol să ofere și câteva centrări pentru colegii din ofensivă.

ADVERTISEMENT
Italienii au descoperit-o pe românca ce s-a îmbogățit peste noapte, după o decizie...
Digisport.ro
Italienii au descoperit-o pe românca ce s-a îmbogățit peste noapte, după o decizie radicală

„Golurile au venit în a doua repriză. Maxim și-a adus echipa în avantaj cu 1-0 cu o lovitură de pedeapsă în minutul 55. Kozlowski a făcut apoi scorul 2-0 în minutul 69. Cu acest scor, Gaziantep și-a mărit numărul de puncte la 14, în timp ce Karagümrük a rămas la 3”, au notat și turcii de la Fanatik.tr.

„Alexandru Maxim a transformat penalty-ul, pe care Drissa Camara l-a obținut pentru noi, cu un șut elegant și a pus echipa noastră în față cu 1-0!”, au notat și cei de la Gaziantep după golul românului.

ADVERTISEMENT

  • 8 meciuri are Maxim până acum la Gaziantep în acest campionat
  • 2 goluri și 4 assist-uri sunt cifrele românului până acum
Radu Drăgușin, ultimele detalii despre revenirea pe teren: „Mai am foarte puțin”. Ce...
Fanatik
Radu Drăgușin, ultimele detalii despre revenirea pe teren: „Mai am foarte puțin”. Ce a spus după ce Tottenham nu i-a dat voie la națională
Meciul din La Liga a fost oprit dintr-un motiv incredibil! Ce i-au strigat...
Fanatik
Meciul din La Liga a fost oprit dintr-un motiv incredibil! Ce i-au strigat fanii unui jucător
Fotbaliștii de la FCSB le-au pus gând rău rivalilor de la U Craiova...
Fanatik
Fotbaliștii de la FCSB le-au pus gând rău rivalilor de la U Craiova înaintea meciului direct: „Nu înseamnă că se va termina așa”. Video
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Parteneri
Lovitură pentru David Popovici! Vestea l-a luat prin surprindere înaintea primei etape a...
iamsport.ro
Lovitură pentru David Popovici! Vestea l-a luat prin surprindere înaintea primei etape a Cupei Mondiale
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!