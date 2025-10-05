Alexandru Maxim, gol în Karagumruk – Gaziantep 0-2. Ce au scris turcii despre el și ce notă a primit românul. Sorescu nu a fost în lot

Fotbalistul român a marcat în Karagumruk – Gaziantep 0-2. Ce au notat turcii despre experimentatul jucător și cum a înscris pentru formația sa.

Alexandru Maxim continuă să performeze în Turcia

După ce a scris istorie la finalul sezonului trecut, , Alexandru Maxim nu dezamăgește nici în actuala stagiune competițională.

Gaziantep s-a deplasat în runda cu numărul 8 din campionat pe terenul celor de la Karagumruk. Oaspeții au plecat cu toate cele 3 puncte după ce Alexandru Maxim a deblocat tabela din penalty, în minutul 55, iar Kozlowski a stabilit scorul final în minutul 69.

Gazdele au avut ocazia să reducă din diferență, însă și-au irosit șansa. David Datro Fofana, fotbalistul împrumutat de la Chelsea, a ratat de la 11 metri în minutele de prelungire (90+8).

Deian Sorescu, celălalt român de la Gaziantep, nu a prins lotul pentru acest meci. Fundașul nu s-a aflat nici măcar pe banca de rezerve, după ce a jucat în toate meciurile de la startul sezonului, runda trecută bifând 30 de minute în remiza 2-2 cu Samsunspor.

https://twitter.com/RealMzohaib/status/1974858631620554850

Ce au scris turcii despre Alexandru Maxim

Alexandru Maxim a fost notat cu 7 de cei de la Sofa Score. Românul a fost integralist și a avut cifre bune. El a înregistrat 27 de pase reușite dintr-un total de 35, reușind pe lângă gol să ofere și câteva centrări pentru colegii din ofensivă.

„Golurile au venit în a doua repriză. Maxim și-a adus echipa în avantaj cu 1-0 cu o lovitură de pedeapsă în minutul 55. Kozlowski a făcut apoi scorul 2-0 în minutul 69. Cu acest scor, Gaziantep și-a mărit numărul de puncte la 14, în timp ce Karagümrük a rămas la 3”, au notat și turcii de la

„Alexandru Maxim a transformat penalty-ul, pe care Drissa Camara l-a obținut pentru noi, cu un șut elegant și a pus echipa noastră în față cu 1-0!”, au notat și cei de la Gaziantep după golul românului.

