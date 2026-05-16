Sport

Alexandru Maxim, în lacrimi după un nou eșec sub comanda lui Mirel Rădoi. Imagini sfâșietoare cu căpitanul lui Gaziantep. Video

Alexandru Maxim este cel mai important fotbalist din istoria clubului Gaziantep, iar la finalul înfrângerii cu Bașakșehir a izbucnit în plâns. Românul se află la final de contract
Ciprian Păvăleanu
16.05.2026 | 23:00
Alexandru Maxim in lacrimi dupa un nou esec sub comanda lui Mirel Radoi Imagini sfasietoare cu capitanul lui Gaziantep Video
ULTIMA ORĂ
Alexandru Maxim a izbucnit în lacrimi după o nouă înfrângere a lui Gaziantep. Foto: X
ADVERTISEMENT

Alexandru Maxim (35 de ani) ar putea să fi jucat ultimul meci din cariera sa pentru echipa la care a devenit o legendă. Fostul internațional român este atât jucătorul cu cele mai multe apariții pentru Gaziantep, cât și cel mai bun marcator, însă contractul său expiră în luna iunie a acestui an.

Alex Maxim a izbucnit în plâns după a patra înfrângere consecutivă sub comanda lui Mirel Rădoi

Gaziantep nu a mai avut obiectiv în acest final de sezon, întrucât salvarea de la retrogradare a fost rezolvată cu multe etape înainte de final. Totuși, o serie de înfrângeri poate fi frustrantă indiferent dacă punctele puse în joc mai au valoare sau nu, iar Alex Maxim s-ar putea să-și fi încheiat cariera la Gaziantep într-un mod extrem de neplăcut.

ADVERTISEMENT

Contractul românului expiră în luna iunie a acestui an, iar meciul cu Bașakșehir s-ar putea  să fi fost ultimul pentru Gaziantep sau chiar din întreaga carieră. Emoțiile l-au cuprins la finalul înfrângerii de sâmbătă seară și imediat după fluierul final a izbucnit în plâns. Mai mulți colegi ai săi au venit să-și consoleze liderul, l-au ridicat de pe gazon și l-au luat în brațe, după care au mers cu toții spre vestiare.

Mirel Rădoi, start dezastruos la Gaziantep

Mirel Rădoi a preluat FCSB la începutul play-out-ului pentru a-l ajuta pe nașul său, Gigi Becali, să ajungă în cupele europene. De această dată, Rădoi mai degrabă i-a încurcat pe roș-albaștri, întrucât echipa s-a trezit fără antrenor pe finalul sezonului, după ce fostul selecționer a acceptat oferta venită din partea lui Gaziantep imediat după meciul cu Farul.

ADVERTISEMENT
Așteptări mari, rezultate dezamăgitoare. Summitul cu Xi îl readuce pe Trump la realitate:...
Digi24.ro
Așteptări mari, rezultate dezamăgitoare. Summitul cu Xi îl readuce pe Trump la realitate: China nu a cedat în problemele importante

Rădoi a vrut să profite de finalul de sezon pentru a-și vedea jucătorii la treabă și pentru a-și face un plan în ceea ce privește sezonul următor, însă nimeni nu s-ar fi așteptat ca rezultatele sale să fie atât de slabe. Românul a pierdut patru meciuri din tot atâtea disputate, iar golaverajul este unul dezastruos, cu doar două goluri marcate și nouă primite. În meciul cu Bașakșehir, Deian Sorescu a încercat să-i dea o mână de ajutor antrenorului său și a oferit un assist, însă nu a fost de ajuns pentru a obține vreun punct din această ultimă întâlnire din campionatul Turciei.

ADVERTISEMENT
Se însoară la 71 de ani și are dress code
Digisport.ro
Se însoară la 71 de ani și are dress code "curcubeu" la nuntă! Gigi Becali a râs când a primit invitația

Alarmă în Ștefan cel Mare! George Pușcaș, schimbat de urgență în meciul cu...
Fanatik
Alarmă în Ștefan cel Mare! George Pușcaș, schimbat de urgență în meciul cu CFR Cluj
Roma Masters 2026. Elina Svitolina este campioana de la Foro Italico, după ce...
Fanatik
Roma Masters 2026. Elina Svitolina este campioana de la Foro Italico, după ce a învins-o pe Coco Gauff în finală
Mirel Rădoi, mandat catastrofal la Gaziantep! A terminat campionatul Turciei cu patru înfrângeri...
Fanatik
Mirel Rădoi, mandat catastrofal la Gaziantep! A terminat campionatul Turciei cu patru înfrângeri la rând
Tags:
Parteneri
Mirel Rădoi și-a pierdut cumpătul după doar o lună! Fostul antrenor de la...
iamsport.ro
Mirel Rădoi și-a pierdut cumpătul după doar o lună! Fostul antrenor de la FCSB a făcut ravagii în vestiar și i-a uluit pe jucători
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!