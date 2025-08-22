Alexandru Maxim, interviu special după ce a devenit fotbalistul cu cele mai multe apariții pentru Gaziantep: „Am planuri mari”

Gaziantep este un club cu o vechime de mai puțin de 4 decenii, însă Alexandru Maxim este un fotbalist istoric pentru micuța echipă din Turcia. La puțin timp după ce a devenit fotbalistul cu cele mai multe meciuri pentru formația turcă, căpitanul lui Gaziantep a oferit un interviu în care a vorbit despre viitorul său.

Alexandru Maxim, interviu în Turcia la puțin timp după ce a semnat prelungirea și a intrat în istoria lui Gaziantep

Alexandru Maxim se află la al șaptelea sezon pentru Gaziantep și va deveni, cu siguranță, Cu 192 de meciuri jucate în tricoul turcilor, iar dacă va marca trei goluri în noul sezon va devenit și golgheterul all-time al echipei, record deținut de Serdar Deliktaş, cu 55 de reușite.

Din sezonul 2019/2020, mijlocașul de 35 de ani a fost trup și suflet pentru echipa sa, mai puțin o jumătate de sezon în care a fost împrumutat la Beșiktaș, în urma cutremurului din Gaziantep.

După ce și-a reînnoit înțelegerea până în vara anului viitor, Maxim a oferit un interviu în Turcia în care a vorbit despre ambițiile sale și planurile de viitor: „Principala mea țintă este întotdeauna să mă antrenez bine și să fiu în formă. Am obiective pe termen lung. Lumea fotbalului este ciudată. Nu știi niciodată ce va aduce, ce se va întâmpla, dar vom vedea la sfârșitul sezonului.

Prioritatea și obiectivul meu au fost întotdeauna să am succes cu echipa și să am un sezon bun. Desigur, sunt mândru când astfel de recorduri devin realitate. Este un privilegiu, dar nu le urmăresc. Nu am încercat niciodată să obțin astfel de recorduri”, a spus Alex Maxim, modest, conform Anadolu.

Ce spune Alex Maxim despre cele 7 sezoane petrecute la Gaziantep: „Nu m-am gândit că voi rămâne așa mult”

Alexandru Maxim a recunoscut că nici el nu se aștepta să rămână atât de mult la Gaziantep, însă faptul că a devenit căpitanul echipei l-a responsabilizat foarte tare și l-a făcut să-și dorească să rămână alături de echipa turcă:

„Când m-am alăturat acestei echipe (n.r. – Gaziantep), singurul meu obiectiv a fost să am succes și să mă bucur de fotbal. Sincer, nu mă așteptam să rămân atât de mult timp. Acest succes și rolul de căpitan mi-au dat multă responsabilitate în același timp. Este minunat să pot face ceva pentru acest oraș deosebit, așa că obiectivul meu principal a fost succesul echipei, mai degrabă decât propriile mele rezultate.

Este o ligă în care se întâmplă lucruri diferite, nebunești, în fiecare săptămână. Fie că e vorba de Göztepe, Galatasaray sau Beșiktaș, fiecare echipă are șansa de a câștiga. Deoarece meciurile sunt atât de imprevizibile, este și o ligă care atrage fani.

Mă simt bine că fac parte din această cultură. Indiferent pe ce stadion mergi, vezi pasiunea fanilor. Fiecare echipă are fani pasionați. Liga progresează și se îmbunătățește în fiecare an. Este un campionat unde activează jucători de calitate, așa că sunt mândru să fac parte din această ligă”, a mai declarat Alexandru Maxim.