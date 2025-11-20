Sport

Alexandru Maxim, mesaj de alertă înainte de Turcia – România: „Va fi un infern!”

Alexandru Maxim (35 de ani), mijlocașul lui Gaziantep, a vorbit despre tragerea la sorți a barajului pentru Campionatul Mondial din 2026. România va înfrunta Turcia în semifinale
Cristian Măciucă
20.11.2025 | 22:05
Alexandru Maxim, mesaj de alertă înainte de Turcia - România: „Va fi un infern!”. FOTO: hepta.ro
Alexandru Maxim, fotbalist cu 56 de selecții și 7 goluri la prima reprezentativă, cunoaște fotbalul din Turcia. Mijlocașul lui Gaziantep a comentat tragerea la sorți pentru barajul de calificare la CM 2026.

Alexandru Maxim avertizează înainte de Turcia – România

Alexandru Maxim consideră că echipa națională a României va avea parte de un duel extrem de greu în Turcia din cauza fanilor otomani. Playmakerul cunoaște bine fotbalul din Super Lig, acolo unde evoluează din ianuarie 2020.

„Am avut o presimțire… Chiar îi spuneam lui Deian Sorescu înainte de tragerea la sorți că eu cred că va fi Turcia. E păcat… Eu consider că Turcia este cea mai valoroasă dintre echipele cu care am fi putut juca, mai ales că vor juca acasă.

Eu cred că pe teren propriu turcii sunt foarte puternici. Nu are importanță unde se va juca, e aceeași atmosferă peste tot. Va fi un infern din acest punct de vedere!

Turcii sunt foarte fanatici, își ajută foarte mult echipa. Cel mai probabil vor alege să joace la Istanbul, pe stadionul celor de la Galatasaray”, a declarat Alexandru Maxim, la Digi Sport.

Când se joacă Turcia – România

Semifinala dintre Turcia și România se va juca pe 26 martie, de la ora 19:00, la Istanbul. „Sunt optimist. Meciurile acestea sunt speciale. E o singură manșă, un meci de 50-50. E clar că ei pleacă favoriți pentru că, mă repet, joacă acasă. Vor conta mulți factori, depinde foarte mult de cine va fi disponibil pentru echipa națională, la fel și în cazul Turciei”, a adăugat mijlocașul lui Gaziantep.

Meciurile de baraj sunt speciale. Cred că e nevoie de personalitate, de mult curaj. Asta trebuie să ai ca să poți câștiga în Turcia, cu 60.000 de oameni în tribune, într-un meci decisiv” – Alex Maxim

Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
