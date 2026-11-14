Alexandru Meszar a dat cărțile pe față la UTA Arad! Ce spune despre vânzarea clubului și depunctare: „Discuții avansate”

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Alexandru Meszar a rupt tăcerea în privința situației de la UTA Arad, după informațiile apărute în ultimele zile despre o posibilă schimbare la nivelul conducerii și probleme financiare ale clubului. În exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA, oficialul arădenilor a confirmat existența unor negocieri pentru atragerea unor noi finanțatori, dar a precizat că nu s-a realizat nicio tranzacție. Totodată, Meszar a respins categoric informațiile despre un eventual pericol de depunctare sau insolvență.

Alexandru Meszar, adevărul despre vânzarea clubului UTA Arad: „Discuțiile sunt un pic avansate”

UTA Arad a fost în centrul atenției în ultimele zile, după apariția informațiilor privind . Alexandru Meszar a intervenit pentru a clarifica situația și a explicat în ce stadiu se află negocierile. Conducătorul arădenilor a confirmat că există discuții, însă a ținut să precizeze că acestea sunt departe de a fi finalizate. Mai mult, Meszar a explicat că nu se pune problema unei vânzări propriu-zise a clubului, ci a cooptării unor noi membri asociați, care să contribuie la finanțarea echipei.

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„Având în vedere ce a fost vizavi de ce se întâmplă la UTA, discuțiile sunt un pic avansate, nici vorbă de finalizare a tranzacției sau vânzare a clubului. Tranzacția, deci, e departe de a fi închisă. Nu s-a făcut nicio plată, nimic, iar dacă va exista, nu va fi vorba de vânzare, ci de completare a membrilor asociați, pentru a asigura o finanțare mai largă decât cea din momentul de față. Nu a plecat nimeni, totul e ca și acum o săptămână”, a declarat Alexandru Meszar, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Cine este omul cu care negociază UTA Arad. Alexandru Meszar a explicat condițiile unei posibile tranzacții

Alexandru Meszar a oferit detalii și despre vizita lui Tudor Guțilă la Arad, eveniment care a alimentat speculațiile privind schimbările de la club. Oficialul a precizat că acesta a mai fost în oraș și că a purtat discuții inclusiv cu primarul. De această dată, vizita a fost mai lungă și a atras atenția publicului, ceea ce a dus la apariția mai multor informații despre o posibilă tranzacție.

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în conducerea clubului, pentru a asigura continuitatea relațiilor și o eventuală tranziție fără probleme. Totuși, a avertizat că nu există nicio garanție că negocierile se vor concretiza.

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„A existat această vizită a domnului Guțilă, a mai fost în Arad, a discutat și cu domnul primar, dar acum a stat mai mult, a fost și public și de aici au plecat aceste bombe legate de UTA. Eu alaltăieri l-am văzut prima dată, în București ne-am întâlnit, dar nu pentru asta am făcut deplasarea la București, era doar o adunare a Federației.

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Una dintre condițiile puse de ei este să rămân pentru o tranzacție lină. E greu fără să cunoști exact tot ce înseamnă relații pe plan local și chiar și național. Această tranzacție nici nu e sigur că se va încheia, dar vedem”, a explicat conducătorul arădenilor.

UTA Arad, în pericol de depunctare sau insolvență? Meszar a reacționat categoric

Pe lângă discuțiile despre atragerea unor noi finanțatori, UTA Arad s-a confruntat și cu informații privind eventuale probleme financiare. Alexandru Meszar a respins însă scenariile care indicau un risc de depunctare sau intrare în insolvență. Oficialul a explicat că activitatea financiară a clubului presupune plăți și încasări constante, situație obișnuită pentru o echipă de fotbal. Potrivit cifrelor prezentate de acesta, UTA are un flux financiar lunar important, iar operațiunile curente nu trebuie asociate cu negocierile pentru atragerea investitorilor.

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„La un club de fotbal nu este zi să nu se facă plăți și încasări. Avem 7 milioane lei cifră de afaceri pe an. Împărțit la 12 luni, vine cam 500.000 de euro flux lunar. Deci nu e zi fără plăți sau încasări, dar nu are nicio legătură cu nimeni. Și ieri a fost o zi normală ca altă dată.

Nu e vorba de insolvență, de vreun pericol, ceva. Suntem de 7 ani în Liga 1 și nu am avut niciodată vreo problemă de depunctare, insolvență, blocaj. Anul ăsta nu este altfel față de anii precedenți, nu e absolut nimic”, a transmis Alexandru Meszar.

Alexandru Meszar, deranjat de informațiile despre UTA

Conducătorul formației arădene a recunoscut că a fost surprins să vadă numele clubului pe o listă a echipelor care ar risca depunctarea. Meszar a atras atenția asupra efectelor pe care asemenea informații le pot avea atât asupra fotbaliștilor, cât și asupra unor eventuali investitori.

Oficialul consideră că știrile alarmiste pot afecta imaginea clubului într-un moment în care UTA încearcă să își consolideze finanțarea: „Când am văzut acel articol, în care eram trecuți pe lista de depunctare, a fost o surpriză pentru noi. Fotbalul românesc nu are nevoie de materialele zilnice de genul «Bombă, cutremur, șoc».

Aceste articole sunt citite și de persoane care poate ar fi interesate de o finanțare. Sunt importante pentru voi, cei care vă faceți meseria, dar pe noi, mai ales că nu sunt verificate 100%, vă spun sincer că ne deranjează, pentru că nu ne ajută. Totul e în regulă și jucătorii citesc că ne desființăm, nu e ok”, a încheiat Alexandru Meszar, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.