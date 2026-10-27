Sport

Alexandru Meszar, prima reacţie despre ameninţarea depunctării la UTA Arad: „Nu există niciun pericol!”

Marian Popovici
27.10.2026 | 19:45
Alexandru Meszar prima reactie despre amenintarea depunctarii la UTA Arad Nu exista niciun pericol
EXCLUSIV FANATIK
Alexandru Meszar, prima reacţie despre ameninţarea depunctării la UTA Arad: "Nu există niciun pericol!". Sursa: colaj Fanatik
UTA Arad, Petrolul Ploieşti şi CFR Cluj riscă să fie depunctate din cauza problemelor legate de monitorizarea la 30 iunie. Alexandru Meszar a reacţionat şi i-a liniştit pe fani, spunând că situaţia e sub control.
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Trei cluburi importante sunt ameninţate cu depunctarea în SuperLiga. UTA Arad, Petrolul Ploieşti şi CFR Cluj riscă să piardă şase puncte din cauza problemelor de la monitorizarea financiară a FRF, efectuată la data de 30 iunie 2026. Ce spune Alexandru Meszar, omul care conduce UTA Arad.

Meszar îi linişteşte pe fani: „Nu există niciun pericol să fim depunctaţi!”

Echipa arădeană nu este ferită de problemele financiare, dar conducătorul echipei spune că UTA Arad nu riscă în acest moment să fie depunctată: „Nu există niciun pericol să fim depunctaţi. Avem situaţia sub control”, a fost reacţia scurtă a lui Meszar pentru FANATIK.

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Cele trei echipe riscă depunctarea din cauza faptului că UTA Arad, Petrolul Ploieşti şi CFR Cluj nu au respectat anumite condiţii importante privind monitorizarea Federaţiei la data de 30 iunie. Toate cele trei se confruntă cu probleme financiare.

Toate cele trei cluburi au mari probleme financiare

UTA Arad a legat două victorii în SuperLiga şi este pe locul 8 în clasamentul din SuperLiga. Echipa lui Adrian Mihalcea a câştigat cu 1-0 meciurile cu CFR Cluj şi FC Argeş şi este la trei puncte de ultimul loc de play-off, ocupat de FCSB.

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Arădenii sunt în concordat preventiv, o procedură de redresare financiară menită să evite insolvenţa. Celelalte două cluburi vizate de depunctare sunt în insolvenţă: CFR Cluj şi Petrolul Ploieşti fiind într-un impas financiar foarte mare.

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Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
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