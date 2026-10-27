Alexandru Meszar, prima reacţie despre ameninţarea depunctării la UTA Arad: „Nu există niciun pericol!”

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. UTA Arad, Petrolul Ploieşti şi CFR Cluj riscă să piardă şase puncte din cauza problemelor de la monitorizarea financiară a FRF, efectuată la data de 30 iunie 2026. Ce spune Alexandru Meszar, omul care conduce UTA Arad.

Meszar îi linişteşte pe fani: „Nu există niciun pericol să fim depunctaţi!”

Echipa arădeană nu este ferită de problemele financiare, dar conducătorul echipei spune că UTA Arad nu riscă în acest moment să fie depunctată: „Nu există niciun pericol să fim depunctaţi. Avem situaţia sub control”, a fost reacţia scurtă a lui Meszar pentru FANATIK.

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Cele trei echipe riscă depunctarea din cauza faptului că UTA Arad, Petrolul Ploieşti şi CFR Cluj nu au respectat anumite condiţii importante privind monitorizarea Federaţiei la data de 30 iunie. Toate cele trei se confruntă cu probleme financiare.

Toate cele trei cluburi au mari probleme financiare

UTA Arad a legat două victorii în SuperLiga şi este pe locul 8 în clasamentul din SuperLiga. Echipa lui Adrian Mihalcea a câştigat cu 1-0 meciurile cu CFR Cluj şi , ocupat de FCSB.

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Arădenii sunt în concordat preventiv, o procedură de redresare financiară menită să evite insolvenţa. Celelalte două cluburi vizate de depunctare sunt în insolvenţă: CFR Cluj şi Petrolul Ploieşti fiind într-un impas financiar foarte mare.

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