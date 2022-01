A murit preotul Alexandru Militaru. Cum ajunsese parohul în atenţia întregii ţări

Este doliu în lumea bisericească, după ce în noaptea de 3 spre 4 ianuarie 2022 Alexandru Militaru.

Alexandru Militaru a murit la 65 de ani

Parohul avea 65 de ani și urma să iasă la pensie în scurt timp, după ce a slujit timp de peste 30 de ani la parohia Comăniţa, din comuna Teslui.

Însă firul vieții s-a oprit brusc pentru el, decesul fiind descoperit, conform chiar de soție, în jurul orei 03:00 dimineața. Slujba de înmormântare a preotului a avut loc joi, 6 ianuarie, de Bobotează.

”Astăzi de Bobotează, noi cei din promoţia anului 1980 cu durere în suflet vom conduce pe ultimul drum pe colegul nostru părintele Alexandru Militaru de la parohia Comăniţa. Slujba de înmormântare va fi (n.r. a fost) oficiată de Preasfinţitul Sebastian, episcop al Slatinei şi Romanaţilor, la ora 13,00. Dumnezeu să-l ierte!“, este mesajul postat pe Facebook de preotul Marin Bica.

Parohul urma să iasă la pensie

Ziua în care preotul a fost condus pe ultimul drum avea să fie ziua în care ar fi sfințit apa pentru ultima dată, înainte de pensionare.

”Trebuia să iasă la pensie în februarie. Le-a şi spus la enoriaşi, când a mers cu botezul la Schitu, că apa sfinţită de Bobotează o face la Schitu, că e ultima dată, biserica e monument istoric şi o face la ei, la parohia auxiliară. N-a mai apucat s-o facă“, au declarat surse locale, pentru .

Preotul a devenit cunoscut după ce a îmbrăcat combinezonul de protecție

În vara anului 2020, preotul a devenit cunoscut la nivel național după ce a apărut în cimitir, la , în combinezon de protecție, peste care a adăugat patrafirul.

La vremea aceea, Alexandru Militaru a declarat că vestimentația sa, prin care se proteja de infecția cu virusul din China, nu a încălcat niciun canon bisericesc, ci astfel doar s-a adaptat vremurilor dificile.

”N-am încălcat niciun canon bisericesc. Trebuie să ne adaptăm la condiţiile în care trăim. Mie familia mi-a transmis că e mort de aşa ceva, eu n-am niciun document oficial, am luat toate măsurile de precauţie, mi-am făcut slujba exact cum trebuie şi cum scrie la carte.

Totul se face pe marginea gropii. E o slujbă mai scurtă, eu am făcut-o în integralitate, pentru că mi-a permis timpul. Am făcut, aşa, o mică pregătire cu participanţii la înmormântare, înainte, au stat şi la 4-5 metri în cimitir, i-am rugat să poarte mască, chiar dacă eram în aer liber, în spaţiu deschis. Am avut acolo persoane care au înţeles“, a declarat atunci preotul, conform sursei mai sus menționată.