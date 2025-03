Alexandru Mitriță a detectat cheia prin care Universitatea Craiova poate câștiga titlul, după victoria cu Farul: „Mister Rădoi își face foarte bine treaba!”

Fotbaliștii lui Mirel Rădoi sunt bucuroși pentru o nouă victorie obținută și speră să aibă un parcurs bun și în play-off, unde visează că pot aduce titlul în Bănie.

Alexandru Mitriță, încrezător după Universitatea Craiova – Farul

Jucătorii : „Era cel mai important să câștigăm meciul ăsta. I-am anihilat și suntem bucuroși că am luat trei puncte.

ADVERTISEMENT

De la domnul Hagi am primit încredere și pentru asta îi voi fi recunoscător mereu! Într-un meci sunt ratări, important e că ajungem la finalizări. Ce lucrăm la antrenament, punem în teren. Cele mai importante sunt punctele”.

„De când a venit domnul Rădoi, avem cinci victorii și un egal, își face treaba foarte bine. Cel mai important e să-l ascultăm pe mister, pentru că tot ce a spus până acum, a spus cu cap. Trebuie să dăm totul pe teren indiferent de adversar, luăm fiecare meci în parte și vrem să strângem cât mai multe puncte”, , autorul unicului gol al meciului.

ADVERTISEMENT

„Mitriță bate la porțile echipei naționale!”

„Dacă nu câștigam această partidă, îmi asumam pentru că i-am încărcat mult pe băieți în ultima săptămână. Am trăit periculos câteva partide, cum a fost la Botoșani. Dacă stai cu linia cât mai sus, adversarul poate să se împiedice sau să facă o preluare prea lungă. Am avut reacție și fanilor le-a plăcut ce am făcut astăzi pe teren”, a .

„Trebuie să discutăm despre Mitriță, aduce un plus echipei, asta îl face un lider și bate cu presiune mare la porțile echipei naționale a României! Mă bucur că ajungem la poartă, dacă nu ne făceam ocazii, aveam o problemă. Prefer să facem un 1-1, decât un 0-0.

ADVERTISEMENT

Mai avem încă o partidă pe care trebuie să o abordăm cu mult echilibru, după această partidă ne vom gândi și la ce facem în play-off. Mai avem un test până să ne putem analiza. Nu mă interesează locul pe care îl am când intru în play-off, ci locul pe care îl am atunci când termin play-off-ul”, a mai spus antrenorul oltenilor.