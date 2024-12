Alexandru Mitriță a lăudat una dintre ”tinerele speranțe” ale Craiovei după meciul cu Petrolul: ”E valoros, se vede că are calitate”

După , oltenii s-au revanșat miercuri seară împotriva ”lupilor galbeni”. La finalul meciului, Mitriță și-a lăudat colegii de echipă.

Alexandru Mitriță l-a lăudat pe tânărul Ștefan Bană după victoria împotriva Petrolului

Alexandru Mitriță a tras concluziile partidei împotriva Petrolului. Atacantul oltenilor a evidențiat spiritul de luptă de care echipa sa a dat dovadă, puterea de a suferi pentru rezultat, dar și talentul tânărului marcator, Ștefan Bană:

„Am suferit şi am luat cele trei puncte, cele mai importante de azi şi ne gândim la meciul următor. Am avut două faze din care am marcat. De obicei aveam nevoie 10 faze să marcăm, de data asta am avut două şi am marcat. Mister îi dă încredere lui Bană, e tânăr, valoros, se vede că are calitate, dar să nu i se urce la cap, că vor veni şi rezultatele.

Ne gândim să luăm fiecare meci în parte, ne gândim la meciul de peste trei zile şi o luăm pas cu pas”, a declarat Alexandru Mitriţă, conform

Costel Gâlcă: ”Dorim să câștigăm Cupa României”

La finalul partidei de pe ”Ilie Oană”, Costel Gâlcă și-a lăudat elevii pentru victorie, în ciuda meciului dificil pe care l-au avut: „Era important pentru noi să câștigăm astăzi, să avem opțiuni pentru a ne califica în Cupa României. A fost un meci destul de greu. Petrolul nu ne-a lăsat să avem destule spații, însă am reușit să câștigăm.

Am fost mai eficienți, am avut un echilibru defensiv mult mai bun față de alte meciuri. Am spus-o și înainte, toți care fac parte din lot au șansa să joace și în Cupă și în campionat.

Bană a muncit foarte mult, a fost prezent în careu și a reușit să și marcheze. Mă bucur pentru el. Dorim să câștigăm Cupa României”, a spus Costel Gâlcă, la

Singura șansă a Craiovei este victoria cu FCSB

Din cauza înfrângerii neașteptate în fața Metalului Buzău, craiovenii au acumulat doar 3 puncte în grupa B a Cupei României Betano. Singura soluție pentru a putea spera la calificarea în sferturile competiției este să câștige ultima partidă din grupă, împotriva campioanei României, FCSB.

, Agricola Borcea. Dacă ”roș-albaștrii” vor câștiga, șansele să ajungă în sferturi se măresc considerabil.