Alexandru Mitriță a vorbit despre venirea lui Mirel Rădoi după Universitatea Craiova – Poli Iași 4-1: „Oltean de-al nostru”

Universitatea Craiova a obținut primul succes din anul 2025, chiar la . Oltenii s-au impus clar în duelul cu Poli Iași, scor 4-1, iar pentru gruparea din Bănie.

Alexandru Mitriță a vorbit despre venirea lui Mirel Rădoi după Universitatea Craiova – Poli Iași 4-1: „Pentru mine este un lucru foarte bun”

Venirea lui Mirel Rădoi la Universitatea Craiova a produs efectul așteptat de Mihai Rotaru, iar oltenii . Venită și ea cu un antrenor nou la acest joc, Poli Iași a fost surclasată la toate capitolele, cu toate că a redus din diferență înaintea pauzei.

Alexandru Mitriță a fost cel mai bun jucător de pe teren și a marcat o dublă de senzație pentru echipa lui Mirel Rădoi. La finalul partidei, fotbalistul din Bănie a tras concluziile și a vorbit despre revenirea lui Rădoi pe banca echipei.

„Nu vreau să par arogant, dar așa am vrut să trag la primul gol. Nu contează ce gol mi-a plăcut mie, important este că am câștigat azi, că am avut o reacție după ultimele două jocuri.

Această echipă este făcută din posesie, să dominăm jocul, trebuie să producem ocazii, cum am făcut și în această seară. Trebuie să ne menținem pe aceeași linie.

(n. r. Cum vede venirea lui Mirel Rădoi) Pentru mine este un lucru foarte bun, fiind oltean de-al nostru, știm foarte bine filozofia dânsului, o cunosc foarte bine, mă adaptez la ceea ce vrea și asta este cel mai important”, a declarat Alexandru Mitriță la finalul partidei.

După victoria cu Poli Iași, Universitatea Craiova a urcat pe locul 4 în SuperLiga și a egalat-o la puncte pe CFR Cluj, care joacă duminică seară pe terenul celor de la FCSB.

Alexandru Mitriță a ajuns la 11 goluri în acest sezon de SuperLiga

Venit după un meci fără gol marcat pe terenul Rapidului, Alexandru Mitriță s-a revanșat în fața propriilor suporteri la meciul cu Poli Iași și a înscris de două ori în poarta moldovenilor. El a ajuns astfel la 11 reușite stagionale și este de departe cel mai în formă jucător al oltenilor.

Următorul în clasamentul golgheterilor la Universitatea Craiova este Ștefan Baiaram, fotbalist care a marcat și el în meciul cu Poli Iași și care a ajuns la 8 reușite în acest sezon de SuperLiga. Fundașul Denil Maldonado e al treilea cel mai bun marcator de la Craiova, cu 3 reușite.